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"سجون تبوك" تقيم أمسية ترفيهية لنزلائها

شملت لوحات إبداعية من خلال قالب كوميدي

نظّمت مديرية السجون بمنطقة تبوك، بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة "تراحم"، أمسية ترفيهية لنزلائها، تَضَمّنت تقديم مسرحية "لحمة وطن" لفرقة تبوك للفنون المسرحية؛ وذلك بحضور مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي ورئيس لجنة تراحم أحمد بن عطية الحارثي وعدد من النزلاء، وممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة.

وتناولت المسرحية التي جاءت من بطولة وإخراج الفنان المسرحي خالد الحربي، عددًا من اللوحات الإبداعية من خلال قالب كوميدي وتثقيفي؛ لإبراز البُعد الوطني واللحمة الوطنية عبر معالجة درامية تتجسد في حب الوطن الذي قدّم الكثير لأبنائه والمقيمين على أرضه، ودور مواطنيه في الذود عنه وردع كل مَن تسول له نفسه المساس بمقدراته.

وظهرت المسرحية في مطلعها بمستوى عالٍ؛ خاصة في دلالاتها الفكرية، وتسلسل الصور وتقنية سرد القصة وأداء الممثلين، ونجحت في تصوير المعيار الحقيقي لانتماء المواطن أيًّا كان جنسه أو لونه أو لغته أو ثقافته، وجاءت بخاتمة مؤثرة؛ حيث استمع الحضور لأوبريت "إلا هذا الوطن" من كلمات الشاعر سعد الشهراني؛ حيث ألهبت حماس الحضور ونالت إعجابهم.

وفي الختام، كرّم مدير السجون، المشاركين في المسرحية؛ وعلى رأسهم الفنان السعودي محمد الكنهل، وأعضاء فرقة تبوك المسرحية، كما قدّم العميد "العتيبي" لرئيس مجلس إدارة تراحم درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة.

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"سجون تبوك" تقيم أمسية ترفيهية لنزلائها
سبق

نظّمت مديرية السجون بمنطقة تبوك، بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة "تراحم"، أمسية ترفيهية لنزلائها، تَضَمّنت تقديم مسرحية "لحمة وطن" لفرقة تبوك للفنون المسرحية؛ وذلك بحضور مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي ورئيس لجنة تراحم أحمد بن عطية الحارثي وعدد من النزلاء، وممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة.

وتناولت المسرحية التي جاءت من بطولة وإخراج الفنان المسرحي خالد الحربي، عددًا من اللوحات الإبداعية من خلال قالب كوميدي وتثقيفي؛ لإبراز البُعد الوطني واللحمة الوطنية عبر معالجة درامية تتجسد في حب الوطن الذي قدّم الكثير لأبنائه والمقيمين على أرضه، ودور مواطنيه في الذود عنه وردع كل مَن تسول له نفسه المساس بمقدراته.

وظهرت المسرحية في مطلعها بمستوى عالٍ؛ خاصة في دلالاتها الفكرية، وتسلسل الصور وتقنية سرد القصة وأداء الممثلين، ونجحت في تصوير المعيار الحقيقي لانتماء المواطن أيًّا كان جنسه أو لونه أو لغته أو ثقافته، وجاءت بخاتمة مؤثرة؛ حيث استمع الحضور لأوبريت "إلا هذا الوطن" من كلمات الشاعر سعد الشهراني؛ حيث ألهبت حماس الحضور ونالت إعجابهم.

وفي الختام، كرّم مدير السجون، المشاركين في المسرحية؛ وعلى رأسهم الفنان السعودي محمد الكنهل، وأعضاء فرقة تبوك المسرحية، كما قدّم العميد "العتيبي" لرئيس مجلس إدارة تراحم درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
01:35 PM

"سجون تبوك" تقيم أمسية ترفيهية لنزلائها

شملت لوحات إبداعية من خلال قالب كوميدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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نظّمت مديرية السجون بمنطقة تبوك، بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة "تراحم"، أمسية ترفيهية لنزلائها، تَضَمّنت تقديم مسرحية "لحمة وطن" لفرقة تبوك للفنون المسرحية؛ وذلك بحضور مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي ورئيس لجنة تراحم أحمد بن عطية الحارثي وعدد من النزلاء، وممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة.

وتناولت المسرحية التي جاءت من بطولة وإخراج الفنان المسرحي خالد الحربي، عددًا من اللوحات الإبداعية من خلال قالب كوميدي وتثقيفي؛ لإبراز البُعد الوطني واللحمة الوطنية عبر معالجة درامية تتجسد في حب الوطن الذي قدّم الكثير لأبنائه والمقيمين على أرضه، ودور مواطنيه في الذود عنه وردع كل مَن تسول له نفسه المساس بمقدراته.

وظهرت المسرحية في مطلعها بمستوى عالٍ؛ خاصة في دلالاتها الفكرية، وتسلسل الصور وتقنية سرد القصة وأداء الممثلين، ونجحت في تصوير المعيار الحقيقي لانتماء المواطن أيًّا كان جنسه أو لونه أو لغته أو ثقافته، وجاءت بخاتمة مؤثرة؛ حيث استمع الحضور لأوبريت "إلا هذا الوطن" من كلمات الشاعر سعد الشهراني؛ حيث ألهبت حماس الحضور ونالت إعجابهم.

وفي الختام، كرّم مدير السجون، المشاركين في المسرحية؛ وعلى رأسهم الفنان السعودي محمد الكنهل، وأعضاء فرقة تبوك المسرحية، كما قدّم العميد "العتيبي" لرئيس مجلس إدارة تراحم درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة.

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