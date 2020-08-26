صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن شرطة العاصمة المقدسة من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر؛ تورط بسرقة (312) قاطعًا كهربائيًّا من (10) عدادات كهربائية في عمارة سكنية تحت الإنشاء بالعاصمة المقدسة. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

"شرطة مكة": القبض على مقيم سرق 312 قاطعًا كهربائيًّا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-26 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن شرطة العاصمة المقدسة من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر؛ تورط بسرقة (312) قاطعًا كهربائيًّا من (10) عدادات كهربائية في عمارة سكنية تحت الإنشاء بالعاصمة المقدسة. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 11:21 PM

"شرطة مكة": القبض على مقيم سرق 312 قاطعًا كهربائيًّا جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة





A A A





2 مشاركة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن شرطة العاصمة المقدسة من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر؛ تورط بسرقة (312) قاطعًا كهربائيًّا من (10) عدادات كهربائية في عمارة سكنية تحت الإنشاء بالعاصمة المقدسة. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.