النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موجة البرد الأقوى.. "الحصيني" متوقعاً موعدها: السابعة و6 تحت الصفر!

من الشمالية وتبوك للمدينة ومكة ثم القصيم متوقع أن تباشر الرياض وتتوسع

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أن تؤثر موجة برد قوية تعتبر الموجة السابعة منذ دخول الشتاء والأقوى ابتداءً من السبت على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من يوم السبت متوقع أن تؤثر موجة برد قوية تعتبر الموجة السابعة منذ دخول الشتاء".

وأضاف: "متوقع أن تكون الموجة الأقوى منذ دخول الشتاء لهذا العام؛ بل ربما تكون منذ سنوات، بداية الموجة يوم السبت على الشمالية وتبوك ثم الجوف ثم حائل فالمدينة ثم مكة ثم القصيم ومن الأحد متوقع أن تباشر الرياض".

وتابع: "تتوسع موجة برد لتشمل الشرقية، ثم تتحرك الاثنين نواحي جنوب منطقة الرياض ثم نجران وعسير والباحة، إلا يصرفها الله".

وأردف: "متوقع أن تسجل الصغرى على الشمالية خلال فترة الموجة بين اثنين تحت الصفر إلى ست تحت الصفر، والوسطى تتراوح الصغرى بين ثلاثة إلى ثلاثة تحت الصفر".

وقال: "تسجل الصغرى في مكة من ١٣ إلى ١٨ مئوية، والمدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ونجران من ٦ إلى ١٠ مئوية ومتوقع استمرارها مدة خمسة أيام".

وأضاف: "أجواء شديدة البرودة ليلاً وباردة نهاراً، الشمالية والوسطى مع تشكل الصقيع تميل للبرودة على المدينة والشرقية والمرتفعات غرب وجنوب".

حالة الطقس الأرصاد موجة برد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موجة البرد الأقوى.. "الحصيني" متوقعاً موعدها: السابعة و6 تحت الصفر!
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أن تؤثر موجة برد قوية تعتبر الموجة السابعة منذ دخول الشتاء والأقوى ابتداءً من السبت على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من يوم السبت متوقع أن تؤثر موجة برد قوية تعتبر الموجة السابعة منذ دخول الشتاء".

وأضاف: "متوقع أن تكون الموجة الأقوى منذ دخول الشتاء لهذا العام؛ بل ربما تكون منذ سنوات، بداية الموجة يوم السبت على الشمالية وتبوك ثم الجوف ثم حائل فالمدينة ثم مكة ثم القصيم ومن الأحد متوقع أن تباشر الرياض".

وتابع: "تتوسع موجة برد لتشمل الشرقية، ثم تتحرك الاثنين نواحي جنوب منطقة الرياض ثم نجران وعسير والباحة، إلا يصرفها الله".

وأردف: "متوقع أن تسجل الصغرى على الشمالية خلال فترة الموجة بين اثنين تحت الصفر إلى ست تحت الصفر، والوسطى تتراوح الصغرى بين ثلاثة إلى ثلاثة تحت الصفر".

وقال: "تسجل الصغرى في مكة من ١٣ إلى ١٨ مئوية، والمدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ونجران من ٦ إلى ١٠ مئوية ومتوقع استمرارها مدة خمسة أيام".

وأضاف: "أجواء شديدة البرودة ليلاً وباردة نهاراً، الشمالية والوسطى مع تشكل الصقيع تميل للبرودة على المدينة والشرقية والمرتفعات غرب وجنوب".

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
10:41 AM

موجة البرد الأقوى.. "الحصيني" متوقعاً موعدها: السابعة و6 تحت الصفر!

من الشمالية وتبوك للمدينة ومكة ثم القصيم متوقع أن تباشر الرياض وتتوسع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,616

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أن تؤثر موجة برد قوية تعتبر الموجة السابعة منذ دخول الشتاء والأقوى ابتداءً من السبت على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من يوم السبت متوقع أن تؤثر موجة برد قوية تعتبر الموجة السابعة منذ دخول الشتاء".

وأضاف: "متوقع أن تكون الموجة الأقوى منذ دخول الشتاء لهذا العام؛ بل ربما تكون منذ سنوات، بداية الموجة يوم السبت على الشمالية وتبوك ثم الجوف ثم حائل فالمدينة ثم مكة ثم القصيم ومن الأحد متوقع أن تباشر الرياض".

وتابع: "تتوسع موجة برد لتشمل الشرقية، ثم تتحرك الاثنين نواحي جنوب منطقة الرياض ثم نجران وعسير والباحة، إلا يصرفها الله".

وأردف: "متوقع أن تسجل الصغرى على الشمالية خلال فترة الموجة بين اثنين تحت الصفر إلى ست تحت الصفر، والوسطى تتراوح الصغرى بين ثلاثة إلى ثلاثة تحت الصفر".

وقال: "تسجل الصغرى في مكة من ١٣ إلى ١٨ مئوية، والمدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ونجران من ٦ إلى ١٠ مئوية ومتوقع استمرارها مدة خمسة أيام".

وأضاف: "أجواء شديدة البرودة ليلاً وباردة نهاراً، الشمالية والوسطى مع تشكل الصقيع تميل للبرودة على المدينة والشرقية والمرتفعات غرب وجنوب".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,381
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,962
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,958
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,500

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة