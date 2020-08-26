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"الصحة": تسجيل 1068 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1013 خلال الـ24 ساعة الماضية

602 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأراضي الفلسطينية

إجمالي الحالات يرتفع إلى 26.775

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، أن 602 شخص جديد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت حالتي وفاة؛ واحدة في الضفة الغربية، والثانية في قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزيرة أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 205 حالات، تلتها القدس بإجمالي 164 إصابة، إضافة إلى إصابتين في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلّة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن هناك 29 من المصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتكشف بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار)، بلغ 26.775 إصابة؛ تعافى منها 18.494، فيما بلغت حالات الوفاة 152 حالة.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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602 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأراضي الفلسطينية
سبق

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، أن 602 شخص جديد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت حالتي وفاة؛ واحدة في الضفة الغربية، والثانية في قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزيرة أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 205 حالات، تلتها القدس بإجمالي 164 إصابة، إضافة إلى إصابتين في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلّة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن هناك 29 من المصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتكشف بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار)، بلغ 26.775 إصابة؛ تعافى منها 18.494، فيما بلغت حالات الوفاة 152 حالة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
04:43 PM

602 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأراضي الفلسطينية

إجمالي الحالات يرتفع إلى 26.775

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، أن 602 شخص جديد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت حالتي وفاة؛ واحدة في الضفة الغربية، والثانية في قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزيرة أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 205 حالات، تلتها القدس بإجمالي 164 إصابة، إضافة إلى إصابتين في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلّة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن هناك 29 من المصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتكشف بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار)، بلغ 26.775 إصابة؛ تعافى منها 18.494، فيما بلغت حالات الوفاة 152 حالة.

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