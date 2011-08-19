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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11201 نقطة

بتداولات بلغت 6.8 مليارات ريال لأكثر من 190 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 143.30 نقطة ليقفل عند مستوى 11201.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، والحكير، والخزف السعودي، والأهلي للتكافل، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الزامل للصناعة، وأسمنت العربية، وأنابيب، والأسماك، والشرقية للتنمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.19% و4.87%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 24931.18 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 ألف سهم تقاسمتها 1135 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11201 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 143.30 نقطة ليقفل عند مستوى 11201.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، والحكير، والخزف السعودي، والأهلي للتكافل، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الزامل للصناعة، وأسمنت العربية، وأنابيب، والأسماك، والشرقية للتنمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.19% و4.87%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 24931.18 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 ألف سهم تقاسمتها 1135 صفقة.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
04:11 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11201 نقطة

بتداولات بلغت 6.8 مليارات ريال لأكثر من 190 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 143.30 نقطة ليقفل عند مستوى 11201.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، والحكير، والخزف السعودي، والأهلي للتكافل، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الزامل للصناعة، وأسمنت العربية، وأنابيب، والأسماك، والشرقية للتنمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.19% و4.87%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 24931.18 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 ألف سهم تقاسمتها 1135 صفقة.

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