النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الجيبوتي اطمأن فيه على صحته

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه - رعاه الله - بموفور الصحة وتمام العافية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على مشاعره الطيبة والصادقة.

خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الجيبوتي اطمأن فيه على صحته
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه - رعاه الله - بموفور الصحة وتمام العافية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على مشاعره الطيبة والصادقة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
10:10 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الجيبوتي اطمأن فيه على صحته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,262

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه - رعاه الله - بموفور الصحة وتمام العافية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على مشاعره الطيبة والصادقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,970
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,499
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,103
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,223

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة