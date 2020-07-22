تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه - رعاه الله - بموفور الصحة وتمام العافية.

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الجيبوتي اطمأن فيه على صحته وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-22 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه - رعاه الله - بموفور الصحة وتمام العافية. وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على مشاعره الطيبة والصادقة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 10:10 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الجيبوتي اطمأن فيه على صحته





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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه - رعاه الله - بموفور الصحة وتمام العافية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على مشاعره الطيبة والصادقة.