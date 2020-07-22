خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الجيبوتي اطمأن فيه على صحته
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه - رعاه الله - بموفور الصحة وتمام العافية.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على مشاعره الطيبة والصادقة.
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الجيبوتي اطمأن فيه على صحته
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-22
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه - رعاه الله - بموفور الصحة وتمام العافية.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على مشاعره الطيبة والصادقة.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
10:10 PM
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الجيبوتي اطمأن فيه على صحته
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه - رعاه الله - بموفور الصحة وتمام العافية.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على مشاعره الطيبة والصادقة.