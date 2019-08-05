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"الصحة" تجهّز 94 مركزاً صحياً وتوفر 6 عيادات متنقلة بالمشاعر المقدسة

لخدمة ضيوف الرحمن في منى والجمرات وعرفات ومزدلفة

أعلنت وزارة الصحة جاهزية مراكزها الصحية لخدمة ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.

وتعد مراكز الرعاية الصحية الأولية من أهم النقاط الصحية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة؛ وذلك لانتشارها الواسع من خلال 94 مركزاً صحياً موزعة حسب النطاق الجغرافي؛ لتشمل جميع المشاعر المقدسة في منى والجمرات وعرفات ومزدلفة، كما تم دعمها بـ6 عيادات متنقلة، مما يمكّن وصول ضيوف الرحمن لها بشكل سريع ومباشر وتحتوي على كل التجهيزات اللازمة من أدوية ومختبرات.

وأوضحت "الصحة" أن تلك المراكز تقدم العديد من الخدمات الصحية من عيادات عامة وخدمات عاجلة للمصابين من جروح والإجهاد الحراري، كما تقدم الخدمات اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن تقديم تلك الخدمات تتم بكوادر صحية وإدارية ذات كفاءة عالية تعمل على مدار الساعة، وبشكل يومي دون انقطاع.

وبيّنت "الصحة" أنه ولضمان جودة الخدمات الصحية أنهت اللجان الإشرافية كل الدورات التدريبية والتنشيطية للتأكيد على تطبيق أحدث الممارسات العالمية في العديد من المجالات والتي تشمل مكافحة العدوى والإسعافات الأولية والتعامل مع الأمراض السارية والمعدية وخطط الإخلاء والتعامل مع الكوارث.

وكشفت "الصحة" أن هذا الموسم يشهد مشاركة 6 عيادات متنقلة تتمركز في مسار انتقال حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى التوسع في الملف الصحي الإلكتروني، ليشمل جميع مراكز منى و20 مركزاً بعرفة، مما يسهل بشكل كبير التعرف على المستفيد، وعبر أساور الباركود التي يرتديها الحاج وضمان تسجيل التاريخ المرضي لهم وما يتم من خلال الزيارة من إجراءات.

وأوضحت أنه تم تطوير البنية التحتية للعديد من تلك المراكز، وإعادة تأهيلها في سبيل تقديم خدمات تواكب تطلعات المستفيدين.

وأكدت "الصحة" استمرار خدمات مركز الاتصال 937 لتقديم الاستشارات الطبية الهاتفية وكذلك عن طريق تطبيق صحة الإلكتروني للاستشارات الطبية الإلكتروني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تجهّز 94 مركزاً صحياً وتوفر 6 عيادات متنقلة بالمشاعر المقدسة
سبق

أعلنت وزارة الصحة جاهزية مراكزها الصحية لخدمة ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.

وتعد مراكز الرعاية الصحية الأولية من أهم النقاط الصحية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة؛ وذلك لانتشارها الواسع من خلال 94 مركزاً صحياً موزعة حسب النطاق الجغرافي؛ لتشمل جميع المشاعر المقدسة في منى والجمرات وعرفات ومزدلفة، كما تم دعمها بـ6 عيادات متنقلة، مما يمكّن وصول ضيوف الرحمن لها بشكل سريع ومباشر وتحتوي على كل التجهيزات اللازمة من أدوية ومختبرات.

وأوضحت "الصحة" أن تلك المراكز تقدم العديد من الخدمات الصحية من عيادات عامة وخدمات عاجلة للمصابين من جروح والإجهاد الحراري، كما تقدم الخدمات اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن تقديم تلك الخدمات تتم بكوادر صحية وإدارية ذات كفاءة عالية تعمل على مدار الساعة، وبشكل يومي دون انقطاع.

وبيّنت "الصحة" أنه ولضمان جودة الخدمات الصحية أنهت اللجان الإشرافية كل الدورات التدريبية والتنشيطية للتأكيد على تطبيق أحدث الممارسات العالمية في العديد من المجالات والتي تشمل مكافحة العدوى والإسعافات الأولية والتعامل مع الأمراض السارية والمعدية وخطط الإخلاء والتعامل مع الكوارث.

وكشفت "الصحة" أن هذا الموسم يشهد مشاركة 6 عيادات متنقلة تتمركز في مسار انتقال حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى التوسع في الملف الصحي الإلكتروني، ليشمل جميع مراكز منى و20 مركزاً بعرفة، مما يسهل بشكل كبير التعرف على المستفيد، وعبر أساور الباركود التي يرتديها الحاج وضمان تسجيل التاريخ المرضي لهم وما يتم من خلال الزيارة من إجراءات.

وأوضحت أنه تم تطوير البنية التحتية للعديد من تلك المراكز، وإعادة تأهيلها في سبيل تقديم خدمات تواكب تطلعات المستفيدين.

وأكدت "الصحة" استمرار خدمات مركز الاتصال 937 لتقديم الاستشارات الطبية الهاتفية وكذلك عن طريق تطبيق صحة الإلكتروني للاستشارات الطبية الإلكتروني.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
04:49 PM

"الصحة" تجهّز 94 مركزاً صحياً وتوفر 6 عيادات متنقلة بالمشاعر المقدسة

لخدمة ضيوف الرحمن في منى والجمرات وعرفات ومزدلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت وزارة الصحة جاهزية مراكزها الصحية لخدمة ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.

وتعد مراكز الرعاية الصحية الأولية من أهم النقاط الصحية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة؛ وذلك لانتشارها الواسع من خلال 94 مركزاً صحياً موزعة حسب النطاق الجغرافي؛ لتشمل جميع المشاعر المقدسة في منى والجمرات وعرفات ومزدلفة، كما تم دعمها بـ6 عيادات متنقلة، مما يمكّن وصول ضيوف الرحمن لها بشكل سريع ومباشر وتحتوي على كل التجهيزات اللازمة من أدوية ومختبرات.

وأوضحت "الصحة" أن تلك المراكز تقدم العديد من الخدمات الصحية من عيادات عامة وخدمات عاجلة للمصابين من جروح والإجهاد الحراري، كما تقدم الخدمات اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن تقديم تلك الخدمات تتم بكوادر صحية وإدارية ذات كفاءة عالية تعمل على مدار الساعة، وبشكل يومي دون انقطاع.

وبيّنت "الصحة" أنه ولضمان جودة الخدمات الصحية أنهت اللجان الإشرافية كل الدورات التدريبية والتنشيطية للتأكيد على تطبيق أحدث الممارسات العالمية في العديد من المجالات والتي تشمل مكافحة العدوى والإسعافات الأولية والتعامل مع الأمراض السارية والمعدية وخطط الإخلاء والتعامل مع الكوارث.

وكشفت "الصحة" أن هذا الموسم يشهد مشاركة 6 عيادات متنقلة تتمركز في مسار انتقال حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى التوسع في الملف الصحي الإلكتروني، ليشمل جميع مراكز منى و20 مركزاً بعرفة، مما يسهل بشكل كبير التعرف على المستفيد، وعبر أساور الباركود التي يرتديها الحاج وضمان تسجيل التاريخ المرضي لهم وما يتم من خلال الزيارة من إجراءات.

وأوضحت أنه تم تطوير البنية التحتية للعديد من تلك المراكز، وإعادة تأهيلها في سبيل تقديم خدمات تواكب تطلعات المستفيدين.

وأكدت "الصحة" استمرار خدمات مركز الاتصال 937 لتقديم الاستشارات الطبية الهاتفية وكذلك عن طريق تطبيق صحة الإلكتروني للاستشارات الطبية الإلكتروني.

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