النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تبون" يؤدي اليمين الدستورية كثامن رئيس للجزائر منذ الاستقلال

محتجون يقولون إن نتائج الانتخابات أعادت إنتاج نظام "بوتفليقة"

أدى عبدالمجيد تبون اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيساً للجمهورية الجزائرية، الخميس، في حفل رسمي أقيم بقصر الأمم في العاصمة الجزائر.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد فاز "تبون" البالغ من العمر 74 عاماً بنسبة 58.13% من الدورة الأولى للانتخابات التي جرت في 12 ديسمبر، ليخلف عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.

وسيباشر "تبون" مهامه فور أدائه اليمين الدستورية طبقاً للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا للأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".

وبموجب القانون الجزائري، ينبغي على المجلس الدستوري أن يفصل في أمر الانتخابات، ويعلن النتائج قبل تولي المرشح الفائز مقاليد الحكم.

ومن حق المجلس الدستوري أن يفصل في الأمر خلال 10 أيام من إجراء الانتخابات، إلا أنه ارتأى أن يعلن فوز "تبون"؛ نظراً لعدم وجود طعون من جانب المرشحين الآخرين.

وسيكون "تبون" ثامن رئيس للجزائر منذ الاستقلال، وسيخلف الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي تنحى في أبريل الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات الذي خرجت ضد ترشحه لولاية خامسة.

وبعد إعلان فوزه، تعهّد "تبون" بالعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة "الجمهورية الجديدة"، دون إقصاء لأي طرف، داعياً لحوار مع الحراك الشعبي.

ولم توقف الاحتجاجات التي خرجت بعد ساعات من الإعلان عن النتائج الأولية التي أظهرت فوزه، إذ خرج الآلاف إلى ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائر ترفض الانتخابات.

ويقول المحتجون إن الانتخابات جرت ضمن ظروف غير مناسبة، وأفرزت نتائج أعادت إنتاج نظام "بوتفليقة".

عبدالمجيد تبون الجزائر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تبون" يؤدي اليمين الدستورية كثامن رئيس للجزائر منذ الاستقلال
سبق

أدى عبدالمجيد تبون اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيساً للجمهورية الجزائرية، الخميس، في حفل رسمي أقيم بقصر الأمم في العاصمة الجزائر.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد فاز "تبون" البالغ من العمر 74 عاماً بنسبة 58.13% من الدورة الأولى للانتخابات التي جرت في 12 ديسمبر، ليخلف عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.

وسيباشر "تبون" مهامه فور أدائه اليمين الدستورية طبقاً للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا للأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".

وبموجب القانون الجزائري، ينبغي على المجلس الدستوري أن يفصل في أمر الانتخابات، ويعلن النتائج قبل تولي المرشح الفائز مقاليد الحكم.

ومن حق المجلس الدستوري أن يفصل في الأمر خلال 10 أيام من إجراء الانتخابات، إلا أنه ارتأى أن يعلن فوز "تبون"؛ نظراً لعدم وجود طعون من جانب المرشحين الآخرين.

وسيكون "تبون" ثامن رئيس للجزائر منذ الاستقلال، وسيخلف الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي تنحى في أبريل الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات الذي خرجت ضد ترشحه لولاية خامسة.

وبعد إعلان فوزه، تعهّد "تبون" بالعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة "الجمهورية الجديدة"، دون إقصاء لأي طرف، داعياً لحوار مع الحراك الشعبي.

ولم توقف الاحتجاجات التي خرجت بعد ساعات من الإعلان عن النتائج الأولية التي أظهرت فوزه، إذ خرج الآلاف إلى ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائر ترفض الانتخابات.

ويقول المحتجون إن الانتخابات جرت ضمن ظروف غير مناسبة، وأفرزت نتائج أعادت إنتاج نظام "بوتفليقة".

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
01:41 PM

"تبون" يؤدي اليمين الدستورية كثامن رئيس للجزائر منذ الاستقلال

محتجون يقولون إن نتائج الانتخابات أعادت إنتاج نظام "بوتفليقة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
570

أدى عبدالمجيد تبون اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيساً للجمهورية الجزائرية، الخميس، في حفل رسمي أقيم بقصر الأمم في العاصمة الجزائر.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد فاز "تبون" البالغ من العمر 74 عاماً بنسبة 58.13% من الدورة الأولى للانتخابات التي جرت في 12 ديسمبر، ليخلف عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.

وسيباشر "تبون" مهامه فور أدائه اليمين الدستورية طبقاً للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا للأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".

وبموجب القانون الجزائري، ينبغي على المجلس الدستوري أن يفصل في أمر الانتخابات، ويعلن النتائج قبل تولي المرشح الفائز مقاليد الحكم.

ومن حق المجلس الدستوري أن يفصل في الأمر خلال 10 أيام من إجراء الانتخابات، إلا أنه ارتأى أن يعلن فوز "تبون"؛ نظراً لعدم وجود طعون من جانب المرشحين الآخرين.

وسيكون "تبون" ثامن رئيس للجزائر منذ الاستقلال، وسيخلف الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي تنحى في أبريل الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات الذي خرجت ضد ترشحه لولاية خامسة.

وبعد إعلان فوزه، تعهّد "تبون" بالعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة "الجمهورية الجديدة"، دون إقصاء لأي طرف، داعياً لحوار مع الحراك الشعبي.

ولم توقف الاحتجاجات التي خرجت بعد ساعات من الإعلان عن النتائج الأولية التي أظهرت فوزه، إذ خرج الآلاف إلى ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائر ترفض الانتخابات.

ويقول المحتجون إن الانتخابات جرت ضمن ظروف غير مناسبة، وأفرزت نتائج أعادت إنتاج نظام "بوتفليقة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,467
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,340
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,719
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,159

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة