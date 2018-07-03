النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

بالصور.. "هيئة الرياض" تفعِّل المصلى المتنقل في الحدائق والأماكن العامة

ضمن برامج التوعية للفرع خلال الإجازة الصيفية

سبق ـ الرياض: فعلت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض المصلى المتنقل في عدد من الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها، كما تهدي إصدارات الرئاسة التوعوية.

وكانت الهيئة قد دشنت عدداً من المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لفرع الرئاسة العامة خلال الإجازة الصيفية.

يشار إلى أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ د. تركي بن عبدالله الشليل بتوجيه ودعم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. "هيئة الرياض" تفعِّل المصلى المتنقل في الحدائق والأماكن العامة
سبق

سبق ـ الرياض: فعلت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض المصلى المتنقل في عدد من الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها، كما تهدي إصدارات الرئاسة التوعوية.

وكانت الهيئة قد دشنت عدداً من المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لفرع الرئاسة العامة خلال الإجازة الصيفية.

يشار إلى أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ د. تركي بن عبدالله الشليل بتوجيه ودعم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
11:55 PM

بالصور.. "هيئة الرياض" تفعِّل المصلى المتنقل في الحدائق والأماكن العامة

ضمن برامج التوعية للفرع خلال الإجازة الصيفية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,783

سبق ـ الرياض: فعلت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض المصلى المتنقل في عدد من الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها، كما تهدي إصدارات الرئاسة التوعوية.

وكانت الهيئة قد دشنت عدداً من المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لفرع الرئاسة العامة خلال الإجازة الصيفية.

يشار إلى أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ د. تركي بن عبدالله الشليل بتوجيه ودعم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,638
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,097
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,131
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,409

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة