بالصور.. "هيئة الرياض" تفعِّل المصلى المتنقل في الحدائق والأماكن العامة

ضمن برامج التوعية للفرع خلال الإجازة الصيفية

سبق ـ الرياض: فعلت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض المصلى المتنقل في عدد من الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها، كما تهدي إصدارات الرئاسة التوعوية.

وكانت الهيئة قد دشنت عدداً من المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لفرع الرئاسة العامة خلال الإجازة الصيفية.

يشار إلى أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ د. تركي بن عبدالله الشليل بتوجيه ودعم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند.