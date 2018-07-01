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تنفيذ 76 عملية استكشاف حشري ومسح يرقي عقب أمطار الطائف

استهدف أكثر من 100 حي سكني وموقع لتجمع المياه في المحافظة

قامت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "إدارة الصحة العامة" بجهود تعزيزية للقضاء على نواقل الأمراض ، وذلك بتكثيف أعمال الاستكشاف الحشري والمسح اليرقي، واستهداف أكثر من 100 حي سكني وموقع لتجمع مياه الأمطار في المحافظة.

ونفذت فرق الصحة العامة 76 عملية للاستكشاف الحشري والمسح اليرقي ، وقامت فرق العمل بأعمال المسح والاستكشاف للقضاء على بؤر توالد البعوض والحشرات ونواقل الأمراض ومكافحتها, فيما تم تعزيز أعمال المصائد الضوئية وفرق الرش الرذاذي المتناهي الصغر والرش الضبابي والعادي، بإشراف مختصين في أعمال مكافحة الحشرات.

وأكدت الأمانة أنها تنفذ برنامجًا متكاملًا للسيطرة على العوامل الرئيسة التي تساعد في انتشار وتكاثر الحشرات الضارة عبر وسائل لا تؤثر على البيئة ، مع الاعتماد على أعمال الاستكشاف الحشري قبل البدء بالمكافحة الشاملة في (الطور اليرقي ، الطور البالغ) ، وحفاظاً على صحة الإنسان وسلامة البيئة يتم استخدام وسائل ميكانيكية وهندسية جنباً إلى جنب مع رش المبيدات الحشرية وفق خطة مقننة وأوقات محددة.

وأهابت الأمانة بالمواطنين الذين لديهم شكاوى أو ملاحظات تسجيل بلاغاتهم عن طريق الاتصال على هاتف طوارئ الأمانة رقم (940) أو الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات ليقوم المختصون بزيارة واستكشاف المواقع ، ووضع أنسب الحلول ومعالجة البؤر الحشرية.


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تنفيذ 76 عملية استكشاف حشري ومسح يرقي عقب أمطار الطائف
سبق

قامت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "إدارة الصحة العامة" بجهود تعزيزية للقضاء على نواقل الأمراض ، وذلك بتكثيف أعمال الاستكشاف الحشري والمسح اليرقي، واستهداف أكثر من 100 حي سكني وموقع لتجمع مياه الأمطار في المحافظة.

ونفذت فرق الصحة العامة 76 عملية للاستكشاف الحشري والمسح اليرقي ، وقامت فرق العمل بأعمال المسح والاستكشاف للقضاء على بؤر توالد البعوض والحشرات ونواقل الأمراض ومكافحتها, فيما تم تعزيز أعمال المصائد الضوئية وفرق الرش الرذاذي المتناهي الصغر والرش الضبابي والعادي، بإشراف مختصين في أعمال مكافحة الحشرات.

وأكدت الأمانة أنها تنفذ برنامجًا متكاملًا للسيطرة على العوامل الرئيسة التي تساعد في انتشار وتكاثر الحشرات الضارة عبر وسائل لا تؤثر على البيئة ، مع الاعتماد على أعمال الاستكشاف الحشري قبل البدء بالمكافحة الشاملة في (الطور اليرقي ، الطور البالغ) ، وحفاظاً على صحة الإنسان وسلامة البيئة يتم استخدام وسائل ميكانيكية وهندسية جنباً إلى جنب مع رش المبيدات الحشرية وفق خطة مقننة وأوقات محددة.

وأهابت الأمانة بالمواطنين الذين لديهم شكاوى أو ملاحظات تسجيل بلاغاتهم عن طريق الاتصال على هاتف طوارئ الأمانة رقم (940) أو الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات ليقوم المختصون بزيارة واستكشاف المواقع ، ووضع أنسب الحلول ومعالجة البؤر الحشرية.


01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
03:11 PM

تنفيذ 76 عملية استكشاف حشري ومسح يرقي عقب أمطار الطائف

استهدف أكثر من 100 حي سكني وموقع لتجمع المياه في المحافظة

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فهد العتيبي - الطائف
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قامت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "إدارة الصحة العامة" بجهود تعزيزية للقضاء على نواقل الأمراض ، وذلك بتكثيف أعمال الاستكشاف الحشري والمسح اليرقي، واستهداف أكثر من 100 حي سكني وموقع لتجمع مياه الأمطار في المحافظة.

ونفذت فرق الصحة العامة 76 عملية للاستكشاف الحشري والمسح اليرقي ، وقامت فرق العمل بأعمال المسح والاستكشاف للقضاء على بؤر توالد البعوض والحشرات ونواقل الأمراض ومكافحتها, فيما تم تعزيز أعمال المصائد الضوئية وفرق الرش الرذاذي المتناهي الصغر والرش الضبابي والعادي، بإشراف مختصين في أعمال مكافحة الحشرات.

وأكدت الأمانة أنها تنفذ برنامجًا متكاملًا للسيطرة على العوامل الرئيسة التي تساعد في انتشار وتكاثر الحشرات الضارة عبر وسائل لا تؤثر على البيئة ، مع الاعتماد على أعمال الاستكشاف الحشري قبل البدء بالمكافحة الشاملة في (الطور اليرقي ، الطور البالغ) ، وحفاظاً على صحة الإنسان وسلامة البيئة يتم استخدام وسائل ميكانيكية وهندسية جنباً إلى جنب مع رش المبيدات الحشرية وفق خطة مقننة وأوقات محددة.

وأهابت الأمانة بالمواطنين الذين لديهم شكاوى أو ملاحظات تسجيل بلاغاتهم عن طريق الاتصال على هاتف طوارئ الأمانة رقم (940) أو الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات ليقوم المختصون بزيارة واستكشاف المواقع ، ووضع أنسب الحلول ومعالجة البؤر الحشرية.


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