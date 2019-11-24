"واس" تستضيف الدورة الثالثة لندوة الصحفيات العربيات.. الأربعاء بالرياض

تناقش 8 محاور بمشاركة صحفيات من مختلف وكالات الأنباء العربية

تحت رعاية وزير الإعلام، رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، تركي بن عبدالله الشبانة، تستضيف وكالة الأنباء السعودية أعمال الدورة الثالثة لندوة الصحفيات العربيات العاملات في وكالات الأنباء بعنوان (دور الصحفيات العربيات في وكالات الأنباء العربية في إنتاج المعرفة وتحفيز المرأة العربية)، وذلك يومي الأربعاء والخميس 30 ربيع الأول إلى 1 ربيع الآخر1441هـ في مقر مركز مؤتمرات واس بالرياض، بمشاركة عدد من الصحفيات العربيات من مختلف وكالات الأنباء العربية ووسائل الإعلام بشتى أنواعها.

وتناقش الندوة ثمانية محاور مقسّمة على جلستين تُعقد خلال يومين تأتي الجلسة الأولى بعنوان: الصحفيات العربيات في وكالات الأنباء.. السيرة والمسيرة)، وتناقش أربعة محاور هي: الصحفيات العربيات في وكالات الأنباء.. الواقع والمأمول، والمعوقات المهنية التي تواجه الصحفيات العربيات في وكالات الأنباء.. وسبل معالجتها وأخلاقيات العمل الإعلامي.. المفهوم والممارسة، والصحفيات العربيات وقضايا التنمية في الوطن العربي.

وسيعقد في اليوم الثاني جلسة بعنوان (الصحفيات العربيات في القرن 21) تبحث محاورها: تكامل الأدوار ما بين الصحفي والصحفية في وكالات الأنباء، ودور الصحفيات العربيات في إبراز تجارب المرأة العربية في مجالات الاختراع والابتكار، وصورة المرأة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي، والصحفيات العربيات ودورهن في تشكيل الوعي المجتمعي.