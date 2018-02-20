النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "المبارك": الأحكام الشرعية جاءت ميسرة وتخاطب الفطرة السليمة وتتطور مع الحاجة

في لقاء بمنتدى العُمري الثقافي بعنوان "التداعي بين الطبيب والمريض"

قال عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)، أستاذ الفقة بجامعة الملك فيصل الشيخ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، ليس من حق الطبيب التصرف في أعضاء الإنسان في إتلافها وإلحاق الضرر بها، حتى لو طلب المريض ذلك كالهروب من التجنيد الإلزامي أو المسؤولية، وأضاف أن القوانين البشرية الحديثة لم تهتم بنوع العلاقة بين الطبيب والمريض إلا في الفترة الأخيرة، وسنت النظم التي تحكمها، مع أن الأحكام الفقهية سبقت في ذلك.

جاء ذلك في لقاء الشيخ قيس المبارك في "منتدى العمري الثقافي" بمقره بمدينة الرياض تحدث فيه عن "التداعي بين الطبيب والمريض".

أدار اللقاء الدكتور إبراهيم بن محمد المزيني، أستاذ الحضارة وتاريخ العلوم عند المسلمين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وتحدث المحاضر عن أحكام الشريعة الإسلامية في تنظيم حياة الناس بعيدة عن الأهواء ومراعاة مصالحهم من مقاصد الشريعة حيث جاءت الأحكام ميسرة وتخاطب الفطرة السليمة والعقل والفكر وتتطور مع الحاجة.

وتطرق إلى نشأة الفقه الإسلامي وأصوله التي يقوم عليها مع عدم تأثره بما سبقه من الأمم ، وقد أهتم علماء المسلمين بمعالجة قضايا المسلمين السياسية والاقتصادية والإجتماعية وحل مشكلاتهم الأخلاقية، وتطور تباعاً لذلك الفقه حسب حاجة الناس وأقام نظاماً يلبي حاجاتهم وأقضيتهم، ومن مظاهر هذا المعنى التطور العلمي في مجال الطب وما تبعه من تعدد وسائل الفحص والتشخيص وسبل العلاج وما رافق ذلك من اختلافات في التخصص والجودة مما أورث جملة من التعقيدات والمشاكل الطبية يرافقها تطور في الميدان القضائي وأنظمته التي تعالج ما أشكل من مستجدات والذي بحثه الفقهاء في عصور مبكرة.

ثم تطرق لحكم الإذن الطبي أقسامه وأركانه وزمنه، وعلاقة الإذن بالعقد الطبي وأهلية المريض في التوقيع على النماذج الطبية دون ولي أمره في حال تمتعه بأهلية تؤهله لمعرفة حقوقه وما يجب عليه من إلتزام. وأوضح أن الولاية على المريض ترتيبها حسب ترتيب الميراث وحسب القرابة كالآباء والأبناء .

وتحدث عن دور الدولة في وضع التراتيب الإدارية المنظِّمة للشؤون الصحية ومنحها الرقابة على الأطباء وتقييد حريتهم في بعض المباحات تحقيقاً للمصلحة العامة، حيث قال: أن القوانين البشرية الحديثة لم تهتم بنوع العلاقة بين الطبيب والمريض إلا في الفترة الأخيرة وسنت النظم التي تحكمها، مع أن الأحكام الفقهية سبقت في ذلك.

وقد حضر اللقاء عدد من الأطباء والمختصين في النظم والقوانين الطبية مما جعل النقاش يثري الموضوع، وكانت إجابة الشيخ قيس المبارك على الأسئلة المطروحة محل تقديرهم .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. "المبارك": الأحكام الشرعية جاءت ميسرة وتخاطب الفطرة السليمة وتتطور مع الحاجة
سبق

قال عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)، أستاذ الفقة بجامعة الملك فيصل الشيخ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، ليس من حق الطبيب التصرف في أعضاء الإنسان في إتلافها وإلحاق الضرر بها، حتى لو طلب المريض ذلك كالهروب من التجنيد الإلزامي أو المسؤولية، وأضاف أن القوانين البشرية الحديثة لم تهتم بنوع العلاقة بين الطبيب والمريض إلا في الفترة الأخيرة، وسنت النظم التي تحكمها، مع أن الأحكام الفقهية سبقت في ذلك.

جاء ذلك في لقاء الشيخ قيس المبارك في "منتدى العمري الثقافي" بمقره بمدينة الرياض تحدث فيه عن "التداعي بين الطبيب والمريض".

أدار اللقاء الدكتور إبراهيم بن محمد المزيني، أستاذ الحضارة وتاريخ العلوم عند المسلمين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وتحدث المحاضر عن أحكام الشريعة الإسلامية في تنظيم حياة الناس بعيدة عن الأهواء ومراعاة مصالحهم من مقاصد الشريعة حيث جاءت الأحكام ميسرة وتخاطب الفطرة السليمة والعقل والفكر وتتطور مع الحاجة.

وتطرق إلى نشأة الفقه الإسلامي وأصوله التي يقوم عليها مع عدم تأثره بما سبقه من الأمم ، وقد أهتم علماء المسلمين بمعالجة قضايا المسلمين السياسية والاقتصادية والإجتماعية وحل مشكلاتهم الأخلاقية، وتطور تباعاً لذلك الفقه حسب حاجة الناس وأقام نظاماً يلبي حاجاتهم وأقضيتهم، ومن مظاهر هذا المعنى التطور العلمي في مجال الطب وما تبعه من تعدد وسائل الفحص والتشخيص وسبل العلاج وما رافق ذلك من اختلافات في التخصص والجودة مما أورث جملة من التعقيدات والمشاكل الطبية يرافقها تطور في الميدان القضائي وأنظمته التي تعالج ما أشكل من مستجدات والذي بحثه الفقهاء في عصور مبكرة.

ثم تطرق لحكم الإذن الطبي أقسامه وأركانه وزمنه، وعلاقة الإذن بالعقد الطبي وأهلية المريض في التوقيع على النماذج الطبية دون ولي أمره في حال تمتعه بأهلية تؤهله لمعرفة حقوقه وما يجب عليه من إلتزام. وأوضح أن الولاية على المريض ترتيبها حسب ترتيب الميراث وحسب القرابة كالآباء والأبناء .

وتحدث عن دور الدولة في وضع التراتيب الإدارية المنظِّمة للشؤون الصحية ومنحها الرقابة على الأطباء وتقييد حريتهم في بعض المباحات تحقيقاً للمصلحة العامة، حيث قال: أن القوانين البشرية الحديثة لم تهتم بنوع العلاقة بين الطبيب والمريض إلا في الفترة الأخيرة وسنت النظم التي تحكمها، مع أن الأحكام الفقهية سبقت في ذلك.

وقد حضر اللقاء عدد من الأطباء والمختصين في النظم والقوانين الطبية مما جعل النقاش يثري الموضوع، وكانت إجابة الشيخ قيس المبارك على الأسئلة المطروحة محل تقديرهم .

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
04:16 PM

بالصور.. "المبارك": الأحكام الشرعية جاءت ميسرة وتخاطب الفطرة السليمة وتتطور مع الحاجة

في لقاء بمنتدى العُمري الثقافي بعنوان "التداعي بين الطبيب والمريض"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,543

قال عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)، أستاذ الفقة بجامعة الملك فيصل الشيخ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، ليس من حق الطبيب التصرف في أعضاء الإنسان في إتلافها وإلحاق الضرر بها، حتى لو طلب المريض ذلك كالهروب من التجنيد الإلزامي أو المسؤولية، وأضاف أن القوانين البشرية الحديثة لم تهتم بنوع العلاقة بين الطبيب والمريض إلا في الفترة الأخيرة، وسنت النظم التي تحكمها، مع أن الأحكام الفقهية سبقت في ذلك.

جاء ذلك في لقاء الشيخ قيس المبارك في "منتدى العمري الثقافي" بمقره بمدينة الرياض تحدث فيه عن "التداعي بين الطبيب والمريض".

أدار اللقاء الدكتور إبراهيم بن محمد المزيني، أستاذ الحضارة وتاريخ العلوم عند المسلمين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وتحدث المحاضر عن أحكام الشريعة الإسلامية في تنظيم حياة الناس بعيدة عن الأهواء ومراعاة مصالحهم من مقاصد الشريعة حيث جاءت الأحكام ميسرة وتخاطب الفطرة السليمة والعقل والفكر وتتطور مع الحاجة.

وتطرق إلى نشأة الفقه الإسلامي وأصوله التي يقوم عليها مع عدم تأثره بما سبقه من الأمم ، وقد أهتم علماء المسلمين بمعالجة قضايا المسلمين السياسية والاقتصادية والإجتماعية وحل مشكلاتهم الأخلاقية، وتطور تباعاً لذلك الفقه حسب حاجة الناس وأقام نظاماً يلبي حاجاتهم وأقضيتهم، ومن مظاهر هذا المعنى التطور العلمي في مجال الطب وما تبعه من تعدد وسائل الفحص والتشخيص وسبل العلاج وما رافق ذلك من اختلافات في التخصص والجودة مما أورث جملة من التعقيدات والمشاكل الطبية يرافقها تطور في الميدان القضائي وأنظمته التي تعالج ما أشكل من مستجدات والذي بحثه الفقهاء في عصور مبكرة.

ثم تطرق لحكم الإذن الطبي أقسامه وأركانه وزمنه، وعلاقة الإذن بالعقد الطبي وأهلية المريض في التوقيع على النماذج الطبية دون ولي أمره في حال تمتعه بأهلية تؤهله لمعرفة حقوقه وما يجب عليه من إلتزام. وأوضح أن الولاية على المريض ترتيبها حسب ترتيب الميراث وحسب القرابة كالآباء والأبناء .

وتحدث عن دور الدولة في وضع التراتيب الإدارية المنظِّمة للشؤون الصحية ومنحها الرقابة على الأطباء وتقييد حريتهم في بعض المباحات تحقيقاً للمصلحة العامة، حيث قال: أن القوانين البشرية الحديثة لم تهتم بنوع العلاقة بين الطبيب والمريض إلا في الفترة الأخيرة وسنت النظم التي تحكمها، مع أن الأحكام الفقهية سبقت في ذلك.

وقد حضر اللقاء عدد من الأطباء والمختصين في النظم والقوانين الطبية مما جعل النقاش يثري الموضوع، وكانت إجابة الشيخ قيس المبارك على الأسئلة المطروحة محل تقديرهم .

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,901
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة