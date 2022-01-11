"الغذاء والدواء" و"مكافحة المخدرات" توقعان مذكرة تعاون

في مجال الدراسات والأبحاث المخبرية.. للاستفادة من الخبرات

‬وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مذكرة تعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مجال الدراسات والأبحاث المخبرية، والاستفادة من إمكانات وخبرات الطرفين.

ومثّل "الغذاء والدواء" في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل "مكافحة المخدرات" المدير العام اللواء محمد بن سعيد القرني.

وتهدف المذكرة إلى تطوير مختبرات الطرفين فيما يتعلق بتأسيس وتطوير متطلبات الجودة في المختبرات وطرق التحليل المستخدمة، وإجراء الدراسات والأبحاث المخبرية المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتقنية والعلمية.

وتشمل مجالات التعاون المشاركة في الحملات والفعاليات الخارجية والمعارض والمؤتمرات والندوات العلمية، والترويج لنظام تيقظ الدوائي، والإبلاغ عن الأعراض الجانبية.

ووفقًا للمذكرة سيتعاون الطرفان بشكل فعّال في توعية أفراد المجتمع بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وإساءة استخدام الأدوية المدرجة في جداول المخدرات والمؤثرات العقلية وخطرها على صحة المجتمع، وتبادل معلومات أو حالات متعلقة بسوء استخدام الأدوية المخدرة.