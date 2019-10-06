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إيداع 457 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز"

"هدف": 3658 سعوديًّا يلتحقون بسوق العمل خلال سبتمبر

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الأحد)، أكثر من 457 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 299 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجيْ "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر سبتمبر 2019م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من "حافز البحث عن عمل" بلغ 154.742 ألف مستفيد ومستفيدة؛ بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" 144.746 ألف مستفيد ومستفيدة؛ مبينًا أن عدد مَن الْتحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي "حافز البحث عن عمل"، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر سبتمبر، بلغ 3658 مستفيدًا ومستفيدة منهم 2223 من الإناث و1435 من الذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف حافز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع 457 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز"
سبق

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الأحد)، أكثر من 457 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 299 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجيْ "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر سبتمبر 2019م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من "حافز البحث عن عمل" بلغ 154.742 ألف مستفيد ومستفيدة؛ بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" 144.746 ألف مستفيد ومستفيدة؛ مبينًا أن عدد مَن الْتحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي "حافز البحث عن عمل"، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر سبتمبر، بلغ 3658 مستفيدًا ومستفيدة منهم 2223 من الإناث و1435 من الذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:39 PM

إيداع 457 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز"

"هدف": 3658 سعوديًّا يلتحقون بسوق العمل خلال سبتمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الأحد)، أكثر من 457 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 299 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجيْ "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر سبتمبر 2019م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من "حافز البحث عن عمل" بلغ 154.742 ألف مستفيد ومستفيدة؛ بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" 144.746 ألف مستفيد ومستفيدة؛ مبينًا أن عدد مَن الْتحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي "حافز البحث عن عمل"، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر سبتمبر، بلغ 3658 مستفيدًا ومستفيدة منهم 2223 من الإناث و1435 من الذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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