القبض على مواطن ومقيم لاستعراضهما مبالغ مالية وحيازة مواد مخدرة بالرياض

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة، ويظهر من خلالها تباهي أحد الأشخاص، وهو يستقل مركبة برفقة آخر، باستعراض مبالغ مالية، وحيازة مواد مخدرة، وتوثيق ذلك، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتَيْهما، والقبض عليهما، واتضح أنهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.