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بيلوسي: إبادة العثمانيين للأرمن وصمة عار.. الحقائق لا يمكن إنكارها

قالت إنها تذكرنا بمسؤوليتنا واليقظة ضد الفظائع في عصرنا

دانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ما وصفته بالمجازر العثمانية ضد الأرمن أواخر القرن التاسع عشر.

وقالت بيلوسي: "في هذا اليوم، وبعد 105 سنوات من بدء قادة الإمبراطورية العثمانية إبادتهم الممنهجة لـ1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن، نأخذ الوقت لتكريم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية للأرمن".

وأضافت: "الأعمال البربرية الرهيبة التي ارتكبت ضد الأرمن الأبرياء تظل "وصمة" في تاريخ البشرية وتذكيرًا مروعًا بمسؤوليتنا واليقظة ضد الفظائع في عصرنا."

وتابعت: "الحقائق لا يمكن إنكارها، ومع ذلك كان على أجيال من الأرمن أن تقاتل بلا كلل ضد أولئك الذين حاولوا إعادة كتابة التاريخ وإنكار حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن؛ ولهذا السبب، سعى الكونغرس الأمريكي العام الماضي إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح من خلال التصويت بأغلبية ساحقة والوقوف بحزم إلى جانب الصدق وإثبات حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن إلى الأبد في سجلاته، وأكدنا التزامنا بعدم الصمت أبدًا أو السماح لهذه الجرائم بالحدوث مرة أخرى".

وأضافت: "اليوم، بينما يواجه العالم أزمة غير مسبوقة، يجب علينا أن نستمع إلى دروس هذه الساعة المظلمة في التاريخ، وأن نستجمع القوة للتحدث بصراحة ضد أعمال التمييز والعنصرية الشنيعة والعنف أينما ومتى حدثت، يجب أن نصر على حقيقة ماضينا، ومعارضة قوى الكراهية في حاضرنا والنهوض ببركات الأمل والسلام لمستقبلنا". بحسب روسيا اليوم.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الإمبراطورية العثمانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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بيلوسي: إبادة العثمانيين للأرمن وصمة عار.. الحقائق لا يمكن إنكارها
سبق

دانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ما وصفته بالمجازر العثمانية ضد الأرمن أواخر القرن التاسع عشر.

وقالت بيلوسي: "في هذا اليوم، وبعد 105 سنوات من بدء قادة الإمبراطورية العثمانية إبادتهم الممنهجة لـ1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن، نأخذ الوقت لتكريم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية للأرمن".

وأضافت: "الأعمال البربرية الرهيبة التي ارتكبت ضد الأرمن الأبرياء تظل "وصمة" في تاريخ البشرية وتذكيرًا مروعًا بمسؤوليتنا واليقظة ضد الفظائع في عصرنا."

وتابعت: "الحقائق لا يمكن إنكارها، ومع ذلك كان على أجيال من الأرمن أن تقاتل بلا كلل ضد أولئك الذين حاولوا إعادة كتابة التاريخ وإنكار حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن؛ ولهذا السبب، سعى الكونغرس الأمريكي العام الماضي إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح من خلال التصويت بأغلبية ساحقة والوقوف بحزم إلى جانب الصدق وإثبات حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن إلى الأبد في سجلاته، وأكدنا التزامنا بعدم الصمت أبدًا أو السماح لهذه الجرائم بالحدوث مرة أخرى".

وأضافت: "اليوم، بينما يواجه العالم أزمة غير مسبوقة، يجب علينا أن نستمع إلى دروس هذه الساعة المظلمة في التاريخ، وأن نستجمع القوة للتحدث بصراحة ضد أعمال التمييز والعنصرية الشنيعة والعنف أينما ومتى حدثت، يجب أن نصر على حقيقة ماضينا، ومعارضة قوى الكراهية في حاضرنا والنهوض ببركات الأمل والسلام لمستقبلنا". بحسب روسيا اليوم.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
10:24 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
10:51 PM

بيلوسي: إبادة العثمانيين للأرمن وصمة عار.. الحقائق لا يمكن إنكارها

قالت إنها تذكرنا بمسؤوليتنا واليقظة ضد الفظائع في عصرنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ما وصفته بالمجازر العثمانية ضد الأرمن أواخر القرن التاسع عشر.

وقالت بيلوسي: "في هذا اليوم، وبعد 105 سنوات من بدء قادة الإمبراطورية العثمانية إبادتهم الممنهجة لـ1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن، نأخذ الوقت لتكريم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية للأرمن".

وأضافت: "الأعمال البربرية الرهيبة التي ارتكبت ضد الأرمن الأبرياء تظل "وصمة" في تاريخ البشرية وتذكيرًا مروعًا بمسؤوليتنا واليقظة ضد الفظائع في عصرنا."

وتابعت: "الحقائق لا يمكن إنكارها، ومع ذلك كان على أجيال من الأرمن أن تقاتل بلا كلل ضد أولئك الذين حاولوا إعادة كتابة التاريخ وإنكار حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن؛ ولهذا السبب، سعى الكونغرس الأمريكي العام الماضي إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح من خلال التصويت بأغلبية ساحقة والوقوف بحزم إلى جانب الصدق وإثبات حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن إلى الأبد في سجلاته، وأكدنا التزامنا بعدم الصمت أبدًا أو السماح لهذه الجرائم بالحدوث مرة أخرى".

وأضافت: "اليوم، بينما يواجه العالم أزمة غير مسبوقة، يجب علينا أن نستمع إلى دروس هذه الساعة المظلمة في التاريخ، وأن نستجمع القوة للتحدث بصراحة ضد أعمال التمييز والعنصرية الشنيعة والعنف أينما ومتى حدثت، يجب أن نصر على حقيقة ماضينا، ومعارضة قوى الكراهية في حاضرنا والنهوض ببركات الأمل والسلام لمستقبلنا". بحسب روسيا اليوم.

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