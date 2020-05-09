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1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 106220

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106220 حالة.

وحول الوفيات الجديدة، قالت الوزارة في بيانها: تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6589 حالة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106220 حالة.

وحول الوفيات الجديدة، قالت الوزارة في بيانها: تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6589 حالة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
01:08 PM

1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 106220

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106220 حالة.

وحول الوفيات الجديدة، قالت الوزارة في بيانها: تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6589 حالة.

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