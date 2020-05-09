1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106220 حالة.
وحول الوفيات الجديدة، قالت الوزارة في بيانها: تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6589 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106220 حالة.
وحول الوفيات الجديدة، قالت الوزارة في بيانها: تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6589 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106220 حالة.
وحول الوفيات الجديدة، قالت الوزارة في بيانها: تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6589 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106220 حالة.
وحول الوفيات الجديدة، قالت الوزارة في بيانها: تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6589 حالة.