وحول الوفيات الجديدة، قالت الوزارة في بيانها: تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6589 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106220 حالة.

1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-09 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106220 حالة. وحول الوفيات الجديدة، قالت الوزارة في بيانها: تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6589 حالة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 01:08 PM

1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 106220





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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106220 حالة.

وحول الوفيات الجديدة، قالت الوزارة في بيانها: تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6589 حالة.