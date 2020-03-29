النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

إسقاط طائرة مسيّرة حلّقت فوق منزل "البرهان" في السودان

تابعة لجهاز الشرطة وكانت في مهمة مراقبة حظر التجوال بالبلاد

أعلنت قوات حرس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان؛ إسقاط طائرة مسيّرة كانت تحلّق فوق منزله بمقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن الطائرة المسيّرة تابعة لجهاز الشرطة، وكانت في مهمة مراقبة فرض حظر التجوال في البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية سودانية، بحسب "روسيا اليوم"، أن الوحدات المكلّفة بحراسة وحماية منزل رئيس مجلس السيادة لم تكن على علم بمهمة الطائرة.

وتفرض السلطات السودانية حظر التجوال في جميع مدن البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك؛ نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخّخة في العاصمة الخرطوم، بداية الشهر الجاري.

السودان عبدالفتاح البرهان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إسقاط طائرة مسيّرة حلّقت فوق منزل "البرهان" في السودان
سبق

أعلنت قوات حرس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان؛ إسقاط طائرة مسيّرة كانت تحلّق فوق منزله بمقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن الطائرة المسيّرة تابعة لجهاز الشرطة، وكانت في مهمة مراقبة فرض حظر التجوال في البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية سودانية، بحسب "روسيا اليوم"، أن الوحدات المكلّفة بحراسة وحماية منزل رئيس مجلس السيادة لم تكن على علم بمهمة الطائرة.

وتفرض السلطات السودانية حظر التجوال في جميع مدن البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك؛ نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخّخة في العاصمة الخرطوم، بداية الشهر الجاري.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
10:03 AM

إسقاط طائرة مسيّرة حلّقت فوق منزل "البرهان" في السودان

تابعة لجهاز الشرطة وكانت في مهمة مراقبة حظر التجوال بالبلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
10,379

أعلنت قوات حرس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان؛ إسقاط طائرة مسيّرة كانت تحلّق فوق منزله بمقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن الطائرة المسيّرة تابعة لجهاز الشرطة، وكانت في مهمة مراقبة فرض حظر التجوال في البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية سودانية، بحسب "روسيا اليوم"، أن الوحدات المكلّفة بحراسة وحماية منزل رئيس مجلس السيادة لم تكن على علم بمهمة الطائرة.

وتفرض السلطات السودانية حظر التجوال في جميع مدن البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك؛ نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخّخة في العاصمة الخرطوم، بداية الشهر الجاري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,278
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,740

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة