"وزير النقل": ميزانية المملكة التريليونية تجسد متانة الاقتصاد السعودي

رفع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله، ولجميع الشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وأكد أن ميزانية 2020 ستدفع لتحقيق رؤية المملكة 2030م، والتي تهدف أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، معتمدًا بشكل رئيس على البنية التحية الضخمة لأنماط النقل المختلفة من طرق برية وبحرية وجوية، وموانئ وسكك حديدية، كما ستدعم الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، والحرص على تقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن والمقيم، وتطوير الخدمات الحكومية، وخلق بيئة استثمارية واقتصادية، تمكن للقطاع الخاص من الإسهام في المشاركة بالمشروعات التنموية العملاقة في شتى مجالات الدولة.

وأشاد "الجاسر" بالتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي تحرص على تقديم خدمات تنموية واسعة النطاق لمواطنيها، وعلى الرعاية والدعم الذي تحظى به كل القطاعات الخدمية بالمملكة، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.

وأوضح أن الأرقام التي تضمنتها الميزانية تؤكد وضوح الرؤية المستقبلية الطموحة، التي ستُسهم بمشيئة الله في استحداث وتطوير البنى التحتية واستخدام أحدث التقنيات في قطاع النقل واللوجستيات، مؤكدًا أن ذلك الدعم سيوفر مناخًا مناسبًا وسيذلل الصعاب، كما سيُسهم في خلق فرص نمو واعدة في القطاع اللوجستي، وسيعزز من الموقع الإستراتيجي للمملكة كمحور في حركة التبادل التجاري دوليًا.

وشكر "الجاسر" القيادة الرشيدة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاعات الدولة بشكل عام ولقطاع التجهيزات الأساسية، ومنها النقل بشكل خاص، وذلك من خلال تخصيص مبلغ يقدر بـ56 مليار ريال لعددٍ من البرامج والمشروعات الحيوية لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وذلك لتطوير وتحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والزوار.

وأشار إلى أن تلك الميزانية تجسد متانة الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أنها ستساعد في مواكبة الحراك الشامل الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030 لديمومة التوازن والنمو الاقتصاديين، سائلاً الله عز وجل أن يسدد القيادة الرشيدة لخدمة بلاد الحرمين والشعب السعودي وكل المقيمين والزوار، وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.



