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تجنباً لفتنة داخلية.. مقتدى الصدر يلغي مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في بغداد

دعا إليها سابقاً في العاصمة ومدن أخرى

ألغى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (الأحد)، مظاهرات مناهضة لسفارة الولايات المتحدة في العراق كان قد دعا إليها سابقاً؛ تجنباً لحدوث فتنة داخلية، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتبه أوردته "رويترز".

وذكر البيان أن "الصدر يتفهم مشاعر المتظاهرين إلا أنه ينهاهم عن التظاهر حتى لا ننجرّ إلى فتنة داخلية".

وكان الصدر قد دعا في وقت سابق للمظاهرات في العاصمة بغداد ومدن أخرى.

مقتدى الصدر السفارة الأمريكية ببغداد

الرئيسية/ أخبار العالم

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تجنباً لفتنة داخلية.. مقتدى الصدر يلغي مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في بغداد
سبق

ألغى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (الأحد)، مظاهرات مناهضة لسفارة الولايات المتحدة في العراق كان قد دعا إليها سابقاً؛ تجنباً لحدوث فتنة داخلية، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتبه أوردته "رويترز".

وذكر البيان أن "الصدر يتفهم مشاعر المتظاهرين إلا أنه ينهاهم عن التظاهر حتى لا ننجرّ إلى فتنة داخلية".

وكان الصدر قد دعا في وقت سابق للمظاهرات في العاصمة بغداد ومدن أخرى.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
06:40 PM

تجنباً لفتنة داخلية.. مقتدى الصدر يلغي مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في بغداد

دعا إليها سابقاً في العاصمة ومدن أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,005

ألغى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (الأحد)، مظاهرات مناهضة لسفارة الولايات المتحدة في العراق كان قد دعا إليها سابقاً؛ تجنباً لحدوث فتنة داخلية، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتبه أوردته "رويترز".

وذكر البيان أن "الصدر يتفهم مشاعر المتظاهرين إلا أنه ينهاهم عن التظاهر حتى لا ننجرّ إلى فتنة داخلية".

وكان الصدر قد دعا في وقت سابق للمظاهرات في العاصمة بغداد ومدن أخرى.

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