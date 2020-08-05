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نجت بأعجوبة.. ميناء بيروت استقبل شحنة قمح أوكراني أثناء الانفجار

تزن 5 آلاف طن وجلبتها سفينة بإدارة مصرية

ذكر فريد هاشم مدير العمليات بشركة شحن اليوم الأربعاء، أن سفينة بإدارة مصرية كانت تفرغ خمسة آلاف طن من القمح الأوكراني في ميناء بيروت، حين وقع الانفجار الضخم في الميناء أمس، لكن الشحنة في حالة جيدة.

وبين "هاشم" أن سوريين اثنين من أفراد الطاقم على متن السفينة مترو ستار أصيبا بجراح خطيرة، وأن آخرين تعرضوا لإصابات، بحسب ما صرح لـ"رويترز".

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نجت بأعجوبة.. ميناء بيروت استقبل شحنة قمح أوكراني أثناء الانفجار
سبق

ذكر فريد هاشم مدير العمليات بشركة شحن اليوم الأربعاء، أن سفينة بإدارة مصرية كانت تفرغ خمسة آلاف طن من القمح الأوكراني في ميناء بيروت، حين وقع الانفجار الضخم في الميناء أمس، لكن الشحنة في حالة جيدة.

وبين "هاشم" أن سوريين اثنين من أفراد الطاقم على متن السفينة مترو ستار أصيبا بجراح خطيرة، وأن آخرين تعرضوا لإصابات، بحسب ما صرح لـ"رويترز".

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
04:06 PM

نجت بأعجوبة.. ميناء بيروت استقبل شحنة قمح أوكراني أثناء الانفجار

تزن 5 آلاف طن وجلبتها سفينة بإدارة مصرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر فريد هاشم مدير العمليات بشركة شحن اليوم الأربعاء، أن سفينة بإدارة مصرية كانت تفرغ خمسة آلاف طن من القمح الأوكراني في ميناء بيروت، حين وقع الانفجار الضخم في الميناء أمس، لكن الشحنة في حالة جيدة.

وبين "هاشم" أن سوريين اثنين من أفراد الطاقم على متن السفينة مترو ستار أصيبا بجراح خطيرة، وأن آخرين تعرضوا لإصابات، بحسب ما صرح لـ"رويترز".

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