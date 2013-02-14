"كيان" للأيتام و"تدوير الفائض وحفظ النعمة" توقعان مذكرة تفاهم

إيماناً بأهمية بناء بنية أساسية متكاملة تضمن التنمية المستدامة

وقعت عضو مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، منى الغامدي، نيابة عن سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة، مذكرة تفاهم، مع جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة التي مثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد محنشي.

جاء ذلك بحضور المديرة التنفيذية لجمعية كيان ونائبتها شيخة العتيبي، وسارة الدحام.

أتى ذلك ضمن احتفالية جمعية تدوير بختام أنشطتها لعام 2021م في فندق الفهد كراون" العليا ".

وتأتي هذه المذكرة إيماناً من الجمعيتين بأهمية النهوض بالاقتصاد عبر بنية أساسية متكاملة تضمن التنمية المستدامة لجميع فئات المجتمع وخدمة أبنائنا الأيتام.

وقالت "الغامدي": "جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة تشكر جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة على مبادرتهم معنا لخدمة أبنائنا الأيتام والذين هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ونسأل الله أن تكون مذكرة التفاهم التي وقعناها بداية الانطلاقة لأعمال تطويرية وتعاونية بين الجمعيتين من منطلق التلاحم والتراحم والبناء والاحتواء والتوعية بأهمية وكيفية التدوير وحفظ النعم".

فيما قالت المدير التنفيذي لجمعية كيان، شيخة العتيبي: "نحن في جمعية كيان دائماً نسعى للشراكات التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية وتفعيل برامجها ومشاريعها، نشكر جمعية تدوير النعمة وحفظ الفائض على توقيع مذكرة التفاهم ونتمنى أن تكون شراكة مثمرة".

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة بالرياض، المهندس محمد محنشي: "بحمد الله، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة وجمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة بمنطقة الرياض، ضمن احتفالية جمعية تدوير بختام أنشطتها لعام 2021م".

وأضاف: تأتي هذه المذكرة لتفعيل المشاركة المجتمعية ومشاركة القطاعات في أخذ زمام المبادرة بتوفير الدعم والحماية المجتمعية، ومن أجل تحقيق التعاون والتكافل ودعم الجهود ولتحقيق درجة عالية من التناغم وتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

وتابع: "ولله الحمد والمنة وصلنا لتوقيع هذه المذكرة التي تتيح مشاركة مستفيدي الجمعيتين في المبادرات والبرامج والانشطة وإقامة الفعاليات المشتركة مثل تنظيم الفعاليات والأنشطة والدورات التدريبية، ومما تضمنته مذكرة التفاهم من مساهمة في دعم عدد من مستفيدي جمعية كيان حسب المشاريع والمبادرات في جمعية تدوير".