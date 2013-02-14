النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كيان" للأيتام و"تدوير الفائض وحفظ النعمة" توقعان مذكرة تفاهم

إيماناً بأهمية بناء بنية أساسية متكاملة تضمن التنمية المستدامة

وقعت عضو مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، منى الغامدي، نيابة عن سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة، مذكرة تفاهم، مع جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة التي مثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد محنشي.

جاء ذلك بحضور المديرة التنفيذية لجمعية كيان ونائبتها شيخة العتيبي، وسارة الدحام.

أتى ذلك ضمن احتفالية جمعية تدوير بختام أنشطتها لعام 2021م في فندق الفهد كراون" العليا ".

وتأتي هذه المذكرة إيماناً من الجمعيتين بأهمية النهوض بالاقتصاد عبر بنية أساسية متكاملة تضمن التنمية المستدامة لجميع فئات المجتمع وخدمة أبنائنا الأيتام.

وقالت "الغامدي": "جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة تشكر جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة على مبادرتهم معنا لخدمة أبنائنا الأيتام والذين هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ونسأل الله أن تكون مذكرة التفاهم التي وقعناها بداية الانطلاقة لأعمال تطويرية وتعاونية بين الجمعيتين من منطلق التلاحم والتراحم والبناء والاحتواء والتوعية بأهمية وكيفية التدوير وحفظ النعم".

فيما قالت المدير التنفيذي لجمعية كيان، شيخة العتيبي: "نحن في جمعية كيان دائماً نسعى للشراكات التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية وتفعيل برامجها ومشاريعها، نشكر جمعية تدوير النعمة وحفظ الفائض على توقيع مذكرة التفاهم ونتمنى أن تكون شراكة مثمرة".

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة بالرياض، المهندس محمد محنشي: "بحمد الله، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة وجمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة بمنطقة الرياض، ضمن احتفالية جمعية تدوير بختام أنشطتها لعام 2021م".

وأضاف: تأتي هذه المذكرة لتفعيل المشاركة المجتمعية ومشاركة القطاعات في أخذ زمام المبادرة بتوفير الدعم والحماية المجتمعية، ومن أجل تحقيق التعاون والتكافل ودعم الجهود ولتحقيق درجة عالية من التناغم وتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

وتابع: "ولله الحمد والمنة وصلنا لتوقيع هذه المذكرة التي تتيح مشاركة مستفيدي الجمعيتين في المبادرات والبرامج والانشطة وإقامة الفعاليات المشتركة مثل تنظيم الفعاليات والأنشطة والدورات التدريبية، ومما تضمنته مذكرة التفاهم من مساهمة في دعم عدد من مستفيدي جمعية كيان حسب المشاريع والمبادرات في جمعية تدوير".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كيان" للأيتام و"تدوير الفائض وحفظ النعمة" توقعان مذكرة تفاهم
سبق

وقعت عضو مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، منى الغامدي، نيابة عن سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة، مذكرة تفاهم، مع جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة التي مثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد محنشي.

جاء ذلك بحضور المديرة التنفيذية لجمعية كيان ونائبتها شيخة العتيبي، وسارة الدحام.

أتى ذلك ضمن احتفالية جمعية تدوير بختام أنشطتها لعام 2021م في فندق الفهد كراون" العليا ".

وتأتي هذه المذكرة إيماناً من الجمعيتين بأهمية النهوض بالاقتصاد عبر بنية أساسية متكاملة تضمن التنمية المستدامة لجميع فئات المجتمع وخدمة أبنائنا الأيتام.

وقالت "الغامدي": "جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة تشكر جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة على مبادرتهم معنا لخدمة أبنائنا الأيتام والذين هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ونسأل الله أن تكون مذكرة التفاهم التي وقعناها بداية الانطلاقة لأعمال تطويرية وتعاونية بين الجمعيتين من منطلق التلاحم والتراحم والبناء والاحتواء والتوعية بأهمية وكيفية التدوير وحفظ النعم".

فيما قالت المدير التنفيذي لجمعية كيان، شيخة العتيبي: "نحن في جمعية كيان دائماً نسعى للشراكات التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية وتفعيل برامجها ومشاريعها، نشكر جمعية تدوير النعمة وحفظ الفائض على توقيع مذكرة التفاهم ونتمنى أن تكون شراكة مثمرة".

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة بالرياض، المهندس محمد محنشي: "بحمد الله، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة وجمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة بمنطقة الرياض، ضمن احتفالية جمعية تدوير بختام أنشطتها لعام 2021م".

وأضاف: تأتي هذه المذكرة لتفعيل المشاركة المجتمعية ومشاركة القطاعات في أخذ زمام المبادرة بتوفير الدعم والحماية المجتمعية، ومن أجل تحقيق التعاون والتكافل ودعم الجهود ولتحقيق درجة عالية من التناغم وتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

وتابع: "ولله الحمد والمنة وصلنا لتوقيع هذه المذكرة التي تتيح مشاركة مستفيدي الجمعيتين في المبادرات والبرامج والانشطة وإقامة الفعاليات المشتركة مثل تنظيم الفعاليات والأنشطة والدورات التدريبية، ومما تضمنته مذكرة التفاهم من مساهمة في دعم عدد من مستفيدي جمعية كيان حسب المشاريع والمبادرات في جمعية تدوير".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
07:58 PM

"كيان" للأيتام و"تدوير الفائض وحفظ النعمة" توقعان مذكرة تفاهم

إيماناً بأهمية بناء بنية أساسية متكاملة تضمن التنمية المستدامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
410

وقعت عضو مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، منى الغامدي، نيابة عن سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة، مذكرة تفاهم، مع جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة التي مثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد محنشي.

جاء ذلك بحضور المديرة التنفيذية لجمعية كيان ونائبتها شيخة العتيبي، وسارة الدحام.

أتى ذلك ضمن احتفالية جمعية تدوير بختام أنشطتها لعام 2021م في فندق الفهد كراون" العليا ".

وتأتي هذه المذكرة إيماناً من الجمعيتين بأهمية النهوض بالاقتصاد عبر بنية أساسية متكاملة تضمن التنمية المستدامة لجميع فئات المجتمع وخدمة أبنائنا الأيتام.

وقالت "الغامدي": "جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة تشكر جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة على مبادرتهم معنا لخدمة أبنائنا الأيتام والذين هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، ونسأل الله أن تكون مذكرة التفاهم التي وقعناها بداية الانطلاقة لأعمال تطويرية وتعاونية بين الجمعيتين من منطلق التلاحم والتراحم والبناء والاحتواء والتوعية بأهمية وكيفية التدوير وحفظ النعم".

فيما قالت المدير التنفيذي لجمعية كيان، شيخة العتيبي: "نحن في جمعية كيان دائماً نسعى للشراكات التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية وتفعيل برامجها ومشاريعها، نشكر جمعية تدوير النعمة وحفظ الفائض على توقيع مذكرة التفاهم ونتمنى أن تكون شراكة مثمرة".

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة بالرياض، المهندس محمد محنشي: "بحمد الله، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة وجمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة بمنطقة الرياض، ضمن احتفالية جمعية تدوير بختام أنشطتها لعام 2021م".

وأضاف: تأتي هذه المذكرة لتفعيل المشاركة المجتمعية ومشاركة القطاعات في أخذ زمام المبادرة بتوفير الدعم والحماية المجتمعية، ومن أجل تحقيق التعاون والتكافل ودعم الجهود ولتحقيق درجة عالية من التناغم وتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

وتابع: "ولله الحمد والمنة وصلنا لتوقيع هذه المذكرة التي تتيح مشاركة مستفيدي الجمعيتين في المبادرات والبرامج والانشطة وإقامة الفعاليات المشتركة مثل تنظيم الفعاليات والأنشطة والدورات التدريبية، ومما تضمنته مذكرة التفاهم من مساهمة في دعم عدد من مستفيدي جمعية كيان حسب المشاريع والمبادرات في جمعية تدوير".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,915
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,461
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,135
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,112

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة