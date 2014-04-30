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بموافقة المقام السامي.. توجيه بإخلاء "سكتة" لـ "سعود الطبية"

بعدما ناشدت ابنتها خادم الحرمين نقلها إلى مستشفى متخصص

بعد الموافقة الكريمة من المقام السامي، صدر توجيه إخلاء المريضة سكتة صامد الشراري إلى مدينة الملك سعود الطبية في الرياض لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وكانت ابنة "الشراري" قد ناشدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نقل والدتها "سكينة" الى مستشفى متخصص للعلاج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بموافقة المقام السامي.. توجيه بإخلاء "سكتة" لـ "سعود الطبية"
سبق

بعد الموافقة الكريمة من المقام السامي، صدر توجيه إخلاء المريضة سكتة صامد الشراري إلى مدينة الملك سعود الطبية في الرياض لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وكانت ابنة "الشراري" قد ناشدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نقل والدتها "سكينة" الى مستشفى متخصص للعلاج.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
02:46 PM

بموافقة المقام السامي.. توجيه بإخلاء "سكتة" لـ "سعود الطبية"

بعدما ناشدت ابنتها خادم الحرمين نقلها إلى مستشفى متخصص

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مهنا التميمي - الجوف
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50,700

بعد الموافقة الكريمة من المقام السامي، صدر توجيه إخلاء المريضة سكتة صامد الشراري إلى مدينة الملك سعود الطبية في الرياض لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وكانت ابنة "الشراري" قد ناشدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نقل والدتها "سكينة" الى مستشفى متخصص للعلاج.

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