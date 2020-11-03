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حائل ‏والباحة وجازان.. 3 تنبيهات و"الهطولات" قاسم مشترك

يصاحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة المخواة وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

وفي سياق ذي صلة توقعت الهيئة العامة للأرصاد اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي ‏إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.‏

كما نبّهت "الارصاد"، في وقت لاحق اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل ‏والباحة وجازان.. 3 تنبيهات و"الهطولات" قاسم مشترك
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة المخواة وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

وفي سياق ذي صلة توقعت الهيئة العامة للأرصاد اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي ‏إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.‏

كما نبّهت "الارصاد"، في وقت لاحق اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
01:17 PM

حائل ‏والباحة وجازان.. 3 تنبيهات و"الهطولات" قاسم مشترك

يصاحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة المخواة وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

وفي سياق ذي صلة توقعت الهيئة العامة للأرصاد اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي ‏إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.‏

كما نبّهت "الارصاد"، في وقت لاحق اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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