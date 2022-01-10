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بموسم الرياض.. "سليمان الحبيب الطبي" يشخِّص ويعالج ميدانيًّا "أربعينيًّا" أصيب بخلع في مفصل الكتف

سرعة الإجراءات الطبية جنّبت المصاب الكثير من المضاعفات كتمزق العضلات والأربطة والأوتار

تَمَكَّن مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بأحد مواقع موسم الرياض، من تشخيص وعلاج رجل "أربعيني" ميدانيًّا، بعد إصابته بانفصال الكتف، وخروج عظام الذراع العلوية من التجويف الكيسي إثر تعرضه لحادث عرضي.

وقال الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بمستشفيات مجموعة سليمان الحبيب، والمشرف على العمل الطبي بموسم الرياض: تعرَّض الشاب لحادث سقوط أثناء زيارته لفعاليات موسم الرياض، وكان يشتكي من آلام حادة وتورم وعدم قدرة على تحريك مفصل الكتف. وقد بيَّنت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها، إصابته بخلع في المفصل.

وأضاف "العسيري" أن فريق المسعفين وصل إلى الموقع بشكل عاجل بعد استدعائه، وقام بتثبيت اليد المصابة في الوضع الصحيح، وتم نقله على الفور إلى مركز الرعاية الطبية العاجلة، وحقْن المصاب بمسكن عبر الوريد، ومن ثم خضع للتصوير الإشعاعي، وبعدها تم إرجاع الكتف إلى مكانه الطبيعي، وأخيرًا أُجرِيَت له صورة أشعة للتأكد من رجوع المفصل إلى مكانه الطبيعي، وهذا ما أكدته نتائج الصور ولله الحمد.

وتابع: كل هذه الإجراءات الطبية تمت بسرعة جنَّبت -بفضل الله- المصاب الكثير من المضاعفات المحتملة للتأخير، والتعامل غير الصحيح في مثل هذه الحالات، كتمزق العضلات والأربطة والأوتار، التي تُعزز مفصل الكتف، وكذلك تلف الأعصاب أو الأوعية الدموية في المفصل أو حوله؛ مضيفًا أن مراكز سليمان الحبيب الطبية بمختلف مواقع موسم الرياض مُجَهَّزة بكفاءات طبية متميزة، ومزودة بأحدث التقنيات الطبية التي تُمَكِّنها من تقديم رعاية صحية متكاملة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وشدد "العسيري" على أن المجموعة في هذا الموسم تقوم بتطبيق مفهوم جديد لطب الطوارئ الميداني؛ حيث يتم حاليًا معالجة "٩٩%" من المرضى بالمراكز الطبية داخل موسم الرياض، ومن ثم يعودون لاستكمال نشاطهم الترفيهي دون الحاجة لمغادرة المكان والانتقال للمستشفى؛ إذ لا يتجاوز النقل الإسعافي "١%" فقط من الحالات، وهذا إنجاز نوعي في تقديم الرعاية الطبية بالميدان ومناطق فيها تجمع بشري كبير.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تشارك في موسم الرياض في نسخته الثانية بصفتها "راعي بريميوم"، وقامت بإنشاء وتجهيز "14" مركزًا طبيًّا متكاملًا على أعلى مستوى لخدمة الزوار في جميع مناطق الموسم، ومختلف الفعاليات عبر نقاط إسعافية متعددة ووحدات طبية متنقلة للتدخل السريع، وأيضًا مع جاهزية عالية من جميع مستشفيات المجموعة بمدينة الرياض لاستقبال الحالات بأي وقت.

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بموسم الرياض.. "سليمان الحبيب الطبي" يشخِّص ويعالج ميدانيًّا "أربعينيًّا" أصيب بخلع في مفصل الكتف
سبق

تَمَكَّن مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بأحد مواقع موسم الرياض، من تشخيص وعلاج رجل "أربعيني" ميدانيًّا، بعد إصابته بانفصال الكتف، وخروج عظام الذراع العلوية من التجويف الكيسي إثر تعرضه لحادث عرضي.

وقال الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بمستشفيات مجموعة سليمان الحبيب، والمشرف على العمل الطبي بموسم الرياض: تعرَّض الشاب لحادث سقوط أثناء زيارته لفعاليات موسم الرياض، وكان يشتكي من آلام حادة وتورم وعدم قدرة على تحريك مفصل الكتف. وقد بيَّنت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها، إصابته بخلع في المفصل.

وأضاف "العسيري" أن فريق المسعفين وصل إلى الموقع بشكل عاجل بعد استدعائه، وقام بتثبيت اليد المصابة في الوضع الصحيح، وتم نقله على الفور إلى مركز الرعاية الطبية العاجلة، وحقْن المصاب بمسكن عبر الوريد، ومن ثم خضع للتصوير الإشعاعي، وبعدها تم إرجاع الكتف إلى مكانه الطبيعي، وأخيرًا أُجرِيَت له صورة أشعة للتأكد من رجوع المفصل إلى مكانه الطبيعي، وهذا ما أكدته نتائج الصور ولله الحمد.

وتابع: كل هذه الإجراءات الطبية تمت بسرعة جنَّبت -بفضل الله- المصاب الكثير من المضاعفات المحتملة للتأخير، والتعامل غير الصحيح في مثل هذه الحالات، كتمزق العضلات والأربطة والأوتار، التي تُعزز مفصل الكتف، وكذلك تلف الأعصاب أو الأوعية الدموية في المفصل أو حوله؛ مضيفًا أن مراكز سليمان الحبيب الطبية بمختلف مواقع موسم الرياض مُجَهَّزة بكفاءات طبية متميزة، ومزودة بأحدث التقنيات الطبية التي تُمَكِّنها من تقديم رعاية صحية متكاملة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وشدد "العسيري" على أن المجموعة في هذا الموسم تقوم بتطبيق مفهوم جديد لطب الطوارئ الميداني؛ حيث يتم حاليًا معالجة "٩٩%" من المرضى بالمراكز الطبية داخل موسم الرياض، ومن ثم يعودون لاستكمال نشاطهم الترفيهي دون الحاجة لمغادرة المكان والانتقال للمستشفى؛ إذ لا يتجاوز النقل الإسعافي "١%" فقط من الحالات، وهذا إنجاز نوعي في تقديم الرعاية الطبية بالميدان ومناطق فيها تجمع بشري كبير.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تشارك في موسم الرياض في نسخته الثانية بصفتها "راعي بريميوم"، وقامت بإنشاء وتجهيز "14" مركزًا طبيًّا متكاملًا على أعلى مستوى لخدمة الزوار في جميع مناطق الموسم، ومختلف الفعاليات عبر نقاط إسعافية متعددة ووحدات طبية متنقلة للتدخل السريع، وأيضًا مع جاهزية عالية من جميع مستشفيات المجموعة بمدينة الرياض لاستقبال الحالات بأي وقت.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:37 AM

بموسم الرياض.. "سليمان الحبيب الطبي" يشخِّص ويعالج ميدانيًّا "أربعينيًّا" أصيب بخلع في مفصل الكتف

سرعة الإجراءات الطبية جنّبت المصاب الكثير من المضاعفات كتمزق العضلات والأربطة والأوتار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَمَكَّن مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بأحد مواقع موسم الرياض، من تشخيص وعلاج رجل "أربعيني" ميدانيًّا، بعد إصابته بانفصال الكتف، وخروج عظام الذراع العلوية من التجويف الكيسي إثر تعرضه لحادث عرضي.

وقال الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بمستشفيات مجموعة سليمان الحبيب، والمشرف على العمل الطبي بموسم الرياض: تعرَّض الشاب لحادث سقوط أثناء زيارته لفعاليات موسم الرياض، وكان يشتكي من آلام حادة وتورم وعدم قدرة على تحريك مفصل الكتف. وقد بيَّنت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها، إصابته بخلع في المفصل.

وأضاف "العسيري" أن فريق المسعفين وصل إلى الموقع بشكل عاجل بعد استدعائه، وقام بتثبيت اليد المصابة في الوضع الصحيح، وتم نقله على الفور إلى مركز الرعاية الطبية العاجلة، وحقْن المصاب بمسكن عبر الوريد، ومن ثم خضع للتصوير الإشعاعي، وبعدها تم إرجاع الكتف إلى مكانه الطبيعي، وأخيرًا أُجرِيَت له صورة أشعة للتأكد من رجوع المفصل إلى مكانه الطبيعي، وهذا ما أكدته نتائج الصور ولله الحمد.

وتابع: كل هذه الإجراءات الطبية تمت بسرعة جنَّبت -بفضل الله- المصاب الكثير من المضاعفات المحتملة للتأخير، والتعامل غير الصحيح في مثل هذه الحالات، كتمزق العضلات والأربطة والأوتار، التي تُعزز مفصل الكتف، وكذلك تلف الأعصاب أو الأوعية الدموية في المفصل أو حوله؛ مضيفًا أن مراكز سليمان الحبيب الطبية بمختلف مواقع موسم الرياض مُجَهَّزة بكفاءات طبية متميزة، ومزودة بأحدث التقنيات الطبية التي تُمَكِّنها من تقديم رعاية صحية متكاملة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وشدد "العسيري" على أن المجموعة في هذا الموسم تقوم بتطبيق مفهوم جديد لطب الطوارئ الميداني؛ حيث يتم حاليًا معالجة "٩٩%" من المرضى بالمراكز الطبية داخل موسم الرياض، ومن ثم يعودون لاستكمال نشاطهم الترفيهي دون الحاجة لمغادرة المكان والانتقال للمستشفى؛ إذ لا يتجاوز النقل الإسعافي "١%" فقط من الحالات، وهذا إنجاز نوعي في تقديم الرعاية الطبية بالميدان ومناطق فيها تجمع بشري كبير.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تشارك في موسم الرياض في نسخته الثانية بصفتها "راعي بريميوم"، وقامت بإنشاء وتجهيز "14" مركزًا طبيًّا متكاملًا على أعلى مستوى لخدمة الزوار في جميع مناطق الموسم، ومختلف الفعاليات عبر نقاط إسعافية متعددة ووحدات طبية متنقلة للتدخل السريع، وأيضًا مع جاهزية عالية من جميع مستشفيات المجموعة بمدينة الرياض لاستقبال الحالات بأي وقت.

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