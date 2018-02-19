النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هاريس: الناتو أعد حزمة عقوبات قاسية في حال غزت روسيا أوكرانيا

نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد: "التزام واشنطن تجاه "الحلف" لم يتزحزح

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس: إن الولايات المتحدة أعدت مع شركائها في حلف الناتو حزمة عقوبات قاسية ضد روسيا في حال غزت الأخيرة أوكرانيا.

وقالت "هاريس" في مؤتمر صحفي بمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت: إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيفرض حزمة عقوبات تُعد الأقسى من نوعها، وأكثرها فاعلية ضد روسيا الاتحادية في حال تعرضت أوكرانيا للغزو.

وأضافت نائب الرئيس الأمريكي، أن "التزام واشنطن تجاه الناتو لم يتزحزح وقد شهدنا وحدة منقطعة النظير بين أعضائه مؤخرًا".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هاريس: الناتو أعد حزمة عقوبات قاسية في حال غزت روسيا أوكرانيا
سبق

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس: إن الولايات المتحدة أعدت مع شركائها في حلف الناتو حزمة عقوبات قاسية ضد روسيا في حال غزت الأخيرة أوكرانيا.

وقالت "هاريس" في مؤتمر صحفي بمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت: إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيفرض حزمة عقوبات تُعد الأقسى من نوعها، وأكثرها فاعلية ضد روسيا الاتحادية في حال تعرضت أوكرانيا للغزو.

وأضافت نائب الرئيس الأمريكي، أن "التزام واشنطن تجاه الناتو لم يتزحزح وقد شهدنا وحدة منقطعة النظير بين أعضائه مؤخرًا".

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:40 PM

هاريس: الناتو أعد حزمة عقوبات قاسية في حال غزت روسيا أوكرانيا

نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد: "التزام واشنطن تجاه "الحلف" لم يتزحزح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
996

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس: إن الولايات المتحدة أعدت مع شركائها في حلف الناتو حزمة عقوبات قاسية ضد روسيا في حال غزت الأخيرة أوكرانيا.

وقالت "هاريس" في مؤتمر صحفي بمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت: إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيفرض حزمة عقوبات تُعد الأقسى من نوعها، وأكثرها فاعلية ضد روسيا الاتحادية في حال تعرضت أوكرانيا للغزو.

وأضافت نائب الرئيس الأمريكي، أن "التزام واشنطن تجاه الناتو لم يتزحزح وقد شهدنا وحدة منقطعة النظير بين أعضائه مؤخرًا".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,151
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,566
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,219
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة