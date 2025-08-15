وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و78 ألفاً و301 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 24 ألفاً و322 حالة بعد تسجيل 410 حالات وفاة.

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية، أن دول القارة الإفريقية سجلت 9 آلاف و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

كورونا وإفريقيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة خلال يوم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-14 أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية، أن دول القارة الإفريقية سجلت 9 آلاف و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و78 ألفاً و301 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 24 ألفاً و322 حالة بعد تسجيل 410 حالات وفاة.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 11:15 PM

كورونا وإفريقيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة خلال يوم فيما بلغ إجمالي الإصابات مليوناً و78 ألفاً





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أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية، أن دول القارة الإفريقية سجلت 9 آلاف و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و78 ألفاً و301 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 24 ألفاً و322 حالة بعد تسجيل 410 حالات وفاة.