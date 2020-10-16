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"الصحة": تسجيل 433 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 468 خلال الـ24 ساعة الماضية

باكستان: تسجيل 659 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7 حالات وفاة، و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 321877 حالة؛ منها 9421 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6621 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 305835 حالة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان: تسجيل 659 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7 حالات وفاة، و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 321877 حالة؛ منها 9421 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6621 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 305835 حالة.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
05:33 PM

باكستان: تسجيل 659 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7 حالات وفاة، و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 321877 حالة؛ منها 9421 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6621 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 305835 حالة.

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