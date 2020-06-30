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لبنان: 33 إصابة جديدة بكورونا

العدد التراكمي للإصابات 1778

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 27 من المُقيمين المخالطين لوافدين، والـ6 البقية سجلت بين الوافدين من الخارج؛ مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1778 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 2971 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1183، وعدد الوفيات مستقر عند 34.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 33 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 27 من المُقيمين المخالطين لوافدين، والـ6 البقية سجلت بين الوافدين من الخارج؛ مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1778 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 2971 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1183، وعدد الوفيات مستقر عند 34.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
05:52 PM

لبنان: 33 إصابة جديدة بكورونا

العدد التراكمي للإصابات 1778

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 27 من المُقيمين المخالطين لوافدين، والـ6 البقية سجلت بين الوافدين من الخارج؛ مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1778 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 2971 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1183، وعدد الوفيات مستقر عند 34.

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