جولة "مكتب عمل حبونا" تكشف: نسبة التوطين 100%.. ولا مخالفات

كشفت جولة تفتيشية نفذها مكتب عمل حبونا بمنطقة نجران اليوم على منافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والنظارات والساعات، عن التزام جميع القطاعات بالتوطين بنسبة 100٪، وعدم وجود مخالفات.

تأتي الجولة في إطار انطلاق المرحلة الثانية من توطين الـ12 نشاطاً التي تشمل منافذ البيع السابق الإشارة إليها، وبتوجيه من مدير المكتب سالم السلوم، ومتابعة من مدير عام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله الدوسري.