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جولة "مكتب عمل حبونا" تكشف: نسبة التوطين 100%.. ولا مخالفات

كشفت جولة تفتيشية نفذها مكتب عمل حبونا بمنطقة نجران اليوم على منافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والنظارات والساعات، عن التزام جميع القطاعات بالتوطين بنسبة 100٪، وعدم وجود مخالفات.

تأتي الجولة في إطار انطلاق المرحلة الثانية من توطين الـ12 نشاطاً التي تشمل منافذ البيع السابق الإشارة إليها، وبتوجيه من مدير المكتب سالم السلوم، ومتابعة من مدير عام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله الدوسري.

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جولة "مكتب عمل حبونا" تكشف: نسبة التوطين 100%.. ولا مخالفات
سبق

كشفت جولة تفتيشية نفذها مكتب عمل حبونا بمنطقة نجران اليوم على منافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والنظارات والساعات، عن التزام جميع القطاعات بالتوطين بنسبة 100٪، وعدم وجود مخالفات.

تأتي الجولة في إطار انطلاق المرحلة الثانية من توطين الـ12 نشاطاً التي تشمل منافذ البيع السابق الإشارة إليها، وبتوجيه من مدير المكتب سالم السلوم، ومتابعة من مدير عام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله الدوسري.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
11:12 PM

جولة "مكتب عمل حبونا" تكشف: نسبة التوطين 100%.. ولا مخالفات

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بندر آل عوض - نجران
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1,841

كشفت جولة تفتيشية نفذها مكتب عمل حبونا بمنطقة نجران اليوم على منافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والنظارات والساعات، عن التزام جميع القطاعات بالتوطين بنسبة 100٪، وعدم وجود مخالفات.

تأتي الجولة في إطار انطلاق المرحلة الثانية من توطين الـ12 نشاطاً التي تشمل منافذ البيع السابق الإشارة إليها، وبتوجيه من مدير المكتب سالم السلوم، ومتابعة من مدير عام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله الدوسري.

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