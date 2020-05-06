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ارتفاع وفيات فيروس كورونا في تركيا إلى 3584 وفاة

العدد الإجمالي للمصابين بالبلاد ارتفع إلى 131744 حالة

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، يوم الأربعاء: إن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا زاد بواقع 64 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 3584.

ووفق "رويترز": أفادت بيانات وزارة الصحة بأن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع 2253 إلى 131744 حالة، وهو الأعلى خارج دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وروسيا.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا، المسبّب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19، حتى الآن 78202.

ووصل عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي أُجريت في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ 30303؛ مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشّي الوباء إلى ما يتجاوز 1.2 مليون اختبار.

تركيا فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع وفيات فيروس كورونا في تركيا إلى 3584 وفاة
سبق

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، يوم الأربعاء: إن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا زاد بواقع 64 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 3584.

ووفق "رويترز": أفادت بيانات وزارة الصحة بأن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع 2253 إلى 131744 حالة، وهو الأعلى خارج دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وروسيا.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا، المسبّب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19، حتى الآن 78202.

ووصل عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي أُجريت في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ 30303؛ مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشّي الوباء إلى ما يتجاوز 1.2 مليون اختبار.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
09:39 PM

ارتفاع وفيات فيروس كورونا في تركيا إلى 3584 وفاة

العدد الإجمالي للمصابين بالبلاد ارتفع إلى 131744 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، يوم الأربعاء: إن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا زاد بواقع 64 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 3584.

ووفق "رويترز": أفادت بيانات وزارة الصحة بأن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع 2253 إلى 131744 حالة، وهو الأعلى خارج دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وروسيا.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا، المسبّب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19، حتى الآن 78202.

ووصل عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي أُجريت في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ 30303؛ مما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشّي الوباء إلى ما يتجاوز 1.2 مليون اختبار.

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