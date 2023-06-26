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"الغذاء والدواء" تحذّر من منتجين لحناء الشعر مصنعين في الهند

بسبب احتوائهما على نسبة عالية من البكتيريا

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجَيْ حناء الشعر "EAGLE’S Brown Henna" و"EAGLE’S Black Henna" المصنّعين في الهند؛ بسبب احتوائهما على نسبة عالية من البكتيريا.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات حناء الشعر المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/GSO 1943:2016.

وأشارت إلى أن التعرّض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج الأول اسم "EAGLE’S Brown Henna" وصُنع في الهند برقم تشغيلة (31) وتاريخ صلاحية 2020/09، أما المنتج الثاني فيحمل اسم "EAGLE’S Black Henna" وصُنع في الهند برقم تشغيلة (60) وتاريخ صلاحية 2021/05.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن تتبعها من خلالها.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع دخولهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت الهيئة الجميع إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت منها: www.sfda.gov.sa.

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"الغذاء والدواء" تحذّر من منتجين لحناء الشعر مصنعين في الهند
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجَيْ حناء الشعر "EAGLE’S Brown Henna" و"EAGLE’S Black Henna" المصنّعين في الهند؛ بسبب احتوائهما على نسبة عالية من البكتيريا.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات حناء الشعر المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/GSO 1943:2016.

وأشارت إلى أن التعرّض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج الأول اسم "EAGLE’S Brown Henna" وصُنع في الهند برقم تشغيلة (31) وتاريخ صلاحية 2020/09، أما المنتج الثاني فيحمل اسم "EAGLE’S Black Henna" وصُنع في الهند برقم تشغيلة (60) وتاريخ صلاحية 2021/05.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن تتبعها من خلالها.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع دخولهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت الهيئة الجميع إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت منها: www.sfda.gov.sa.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
05:18 PM

"الغذاء والدواء" تحذّر من منتجين لحناء الشعر مصنعين في الهند

بسبب احتوائهما على نسبة عالية من البكتيريا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجَيْ حناء الشعر "EAGLE’S Brown Henna" و"EAGLE’S Black Henna" المصنّعين في الهند؛ بسبب احتوائهما على نسبة عالية من البكتيريا.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات حناء الشعر المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/GSO 1943:2016.

وأشارت إلى أن التعرّض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج الأول اسم "EAGLE’S Brown Henna" وصُنع في الهند برقم تشغيلة (31) وتاريخ صلاحية 2020/09، أما المنتج الثاني فيحمل اسم "EAGLE’S Black Henna" وصُنع في الهند برقم تشغيلة (60) وتاريخ صلاحية 2021/05.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن تتبعها من خلالها.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع دخولهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت الهيئة الجميع إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت منها: www.sfda.gov.sa.

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