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تداول فيديو "شيول" يدهس مركبات بـ"الحلقة الشرقية" في الطائف

نتجت عنه إصابة امرأة

تداولت اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل واسع، الحادثة المروعة التي أصيبت فيها امرأة وتعرضت العديد من المركبات لأضرار بالغة.

وأظهر المقطع المتداول الذي وثقته كاميرا أحد المحال القريبة من الحادثة؛ سير حركة مرور المركبات بشكل طبيعي وسط تواجد مواطنين ومقيمين يقفون بجوار أحد المطاعم، ويتوقف سائق مركبة عائلية وينزل منها، وبعدها بثوانٍ يقوم قائد "شيول" من جنسية عربية؛ بدهس مركبات عدة كانت متوقفة على طريق "سيسد" بـ"الحلقة الشرقية".

وحاولت المرأة الخروج من مركبتها بعد اصطدام "الشيول" بها؛ حيث فتحت باب المركبة التي تقلّها ويبدو تعرضها لإصابة حينها، في حين نجا أحد المارة من الحادثة بعد مشاهدة الحادث.

وكان شاهد عيان قد قال لـ"سبق" حينها: إن "حادثاً مرورياً مروعاً، وقع بعد أن اتجه قائد معدّة ثقيلة "شيول" لمركبات متوقّفة بجوار الطريق المتجه لمنتزه "سيسد"، وكان الطريق يضيق"، مبينًا أن العناية الإلهية أنقذت أصحاب المركبات المتوقّفة لعدم وجودهم فيها، مشيرًا إلى أن امراة كانت في إحدى المركبات تعرّضت لإصابة؛ نُقلت إثرها للمستشفى.

وجدّد أهالي حي "الحلقة الشرقية" و"الروضة"، مطالبهم للجهات المعنية بإيجاد حلول بعد تزايد الحوادث على هذا الطريق، مؤكدين أن حيَّهم ليس له مدخل، والطريق ضيق جدًّا، إضافة إلى أنه لا بد من وجود مطبّات لتهدئة السرعة بموقع الحادث نفسه؛ إذ تتكرّر الحوادث يوميًّا في المكان نفسه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تداول فيديو "شيول" يدهس مركبات بـ"الحلقة الشرقية" في الطائف
سبق

تداولت اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل واسع، الحادثة المروعة التي أصيبت فيها امرأة وتعرضت العديد من المركبات لأضرار بالغة.

وأظهر المقطع المتداول الذي وثقته كاميرا أحد المحال القريبة من الحادثة؛ سير حركة مرور المركبات بشكل طبيعي وسط تواجد مواطنين ومقيمين يقفون بجوار أحد المطاعم، ويتوقف سائق مركبة عائلية وينزل منها، وبعدها بثوانٍ يقوم قائد "شيول" من جنسية عربية؛ بدهس مركبات عدة كانت متوقفة على طريق "سيسد" بـ"الحلقة الشرقية".

وحاولت المرأة الخروج من مركبتها بعد اصطدام "الشيول" بها؛ حيث فتحت باب المركبة التي تقلّها ويبدو تعرضها لإصابة حينها، في حين نجا أحد المارة من الحادثة بعد مشاهدة الحادث.

وكان شاهد عيان قد قال لـ"سبق" حينها: إن "حادثاً مرورياً مروعاً، وقع بعد أن اتجه قائد معدّة ثقيلة "شيول" لمركبات متوقّفة بجوار الطريق المتجه لمنتزه "سيسد"، وكان الطريق يضيق"، مبينًا أن العناية الإلهية أنقذت أصحاب المركبات المتوقّفة لعدم وجودهم فيها، مشيرًا إلى أن امراة كانت في إحدى المركبات تعرّضت لإصابة؛ نُقلت إثرها للمستشفى.

وجدّد أهالي حي "الحلقة الشرقية" و"الروضة"، مطالبهم للجهات المعنية بإيجاد حلول بعد تزايد الحوادث على هذا الطريق، مؤكدين أن حيَّهم ليس له مدخل، والطريق ضيق جدًّا، إضافة إلى أنه لا بد من وجود مطبّات لتهدئة السرعة بموقع الحادث نفسه؛ إذ تتكرّر الحوادث يوميًّا في المكان نفسه.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
07:58 PM

تداول فيديو "شيول" يدهس مركبات بـ"الحلقة الشرقية" في الطائف

نتجت عنه إصابة امرأة

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سعود الدعجاني - الطائف
8
7,290

تداولت اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل واسع، الحادثة المروعة التي أصيبت فيها امرأة وتعرضت العديد من المركبات لأضرار بالغة.

وأظهر المقطع المتداول الذي وثقته كاميرا أحد المحال القريبة من الحادثة؛ سير حركة مرور المركبات بشكل طبيعي وسط تواجد مواطنين ومقيمين يقفون بجوار أحد المطاعم، ويتوقف سائق مركبة عائلية وينزل منها، وبعدها بثوانٍ يقوم قائد "شيول" من جنسية عربية؛ بدهس مركبات عدة كانت متوقفة على طريق "سيسد" بـ"الحلقة الشرقية".

وحاولت المرأة الخروج من مركبتها بعد اصطدام "الشيول" بها؛ حيث فتحت باب المركبة التي تقلّها ويبدو تعرضها لإصابة حينها، في حين نجا أحد المارة من الحادثة بعد مشاهدة الحادث.

وكان شاهد عيان قد قال لـ"سبق" حينها: إن "حادثاً مرورياً مروعاً، وقع بعد أن اتجه قائد معدّة ثقيلة "شيول" لمركبات متوقّفة بجوار الطريق المتجه لمنتزه "سيسد"، وكان الطريق يضيق"، مبينًا أن العناية الإلهية أنقذت أصحاب المركبات المتوقّفة لعدم وجودهم فيها، مشيرًا إلى أن امراة كانت في إحدى المركبات تعرّضت لإصابة؛ نُقلت إثرها للمستشفى.

وجدّد أهالي حي "الحلقة الشرقية" و"الروضة"، مطالبهم للجهات المعنية بإيجاد حلول بعد تزايد الحوادث على هذا الطريق، مؤكدين أن حيَّهم ليس له مدخل، والطريق ضيق جدًّا، إضافة إلى أنه لا بد من وجود مطبّات لتهدئة السرعة بموقع الحادث نفسه؛ إذ تتكرّر الحوادث يوميًّا في المكان نفسه.

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