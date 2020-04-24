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متحدث "الصحة": نترقب تزايد حالات التعافي خلال المراحل المقبلة حتى نتجاوز جائحة كورونا

أكّد تدني نسب حالات الوفاة وقال "تدخلات علاجية واكتشاف مبكر ورعاية شاملة"

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي؛ لـ "سبق"، أن حالات الوفاة من فيروس كورونا تعد متدنية ومحدودة مقارنة بعدد حالات التعافي.

وقال في إجابة عن استفسار "سبق": " نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا، بإذن الله".

وأضاف "نسب حالات الوفاة محدودة، وذلك -بفضل الله- ثم التدخلات العلاجية المبكرة والاكتشاف المبكر للحالات والرعاية التي تقدم للجميع، وفقاً لتوجيهات قياداتنا الرشيدة، حيث تقدم الرعاية المجانية للجميع سواء مواطنين أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وكل ذلك أسهم -بفضل الله- في تدني حالات الوفاة".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": نترقب تزايد حالات التعافي خلال المراحل المقبلة حتى نتجاوز جائحة كورونا
سبق

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي؛ لـ "سبق"، أن حالات الوفاة من فيروس كورونا تعد متدنية ومحدودة مقارنة بعدد حالات التعافي.

وقال في إجابة عن استفسار "سبق": " نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا، بإذن الله".

وأضاف "نسب حالات الوفاة محدودة، وذلك -بفضل الله- ثم التدخلات العلاجية المبكرة والاكتشاف المبكر للحالات والرعاية التي تقدم للجميع، وفقاً لتوجيهات قياداتنا الرشيدة، حيث تقدم الرعاية المجانية للجميع سواء مواطنين أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وكل ذلك أسهم -بفضل الله- في تدني حالات الوفاة".

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
04:18 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:38 AM

متحدث "الصحة": نترقب تزايد حالات التعافي خلال المراحل المقبلة حتى نتجاوز جائحة كورونا

أكّد تدني نسب حالات الوفاة وقال "تدخلات علاجية واكتشاف مبكر ورعاية شاملة"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
15,790

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي؛ لـ "سبق"، أن حالات الوفاة من فيروس كورونا تعد متدنية ومحدودة مقارنة بعدد حالات التعافي.

وقال في إجابة عن استفسار "سبق": " نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا، بإذن الله".

وأضاف "نسب حالات الوفاة محدودة، وذلك -بفضل الله- ثم التدخلات العلاجية المبكرة والاكتشاف المبكر للحالات والرعاية التي تقدم للجميع، وفقاً لتوجيهات قياداتنا الرشيدة، حيث تقدم الرعاية المجانية للجميع سواء مواطنين أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وكل ذلك أسهم -بفضل الله- في تدني حالات الوفاة".

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