النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأسلحة الكيميائية" تصوت لمعاقبة النظام السوري على استخدام غاز الأعصاب

بأغلبية 29 دولة ومعارضة 3 وامتناع 9

صوّتت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم (الخميس)، لصالح التحرك بناء على تحقيق حمّل لأول مرّة النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب.

وتوصل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن سلاح الجو التابع للنظام السوري استخدم غازَي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس (آذار) 2017؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم تصوّت إلا روسيا وإيران والصين ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها)، ويتّهم القرار النظام السوري بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

قضى القرار برفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لكافة الدول الأعضاء في نوفمبر المقبل مع توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتّخاذها... في حال لم يعالج الأمر.

وأُقر المقترح بـ29 صوتًا، بينما رفضته ثلاث دول، وامتنعت تسع عن التصويت.

وتوصل أول تقرير يصدر عن فريق التحقيق الجديد التابع للمنظمة، إلى أن مقاتلتين سوريتين ألقتا قنابل تحتوي على غاز الأعصاب سارين على اللطامنة، وأن مروحية ألقت برميلًا متفجرًا مليئًا بالكلور على البلدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الأسلحة الكيميائية" تصوت لمعاقبة النظام السوري على استخدام غاز الأعصاب
سبق

صوّتت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم (الخميس)، لصالح التحرك بناء على تحقيق حمّل لأول مرّة النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب.

وتوصل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن سلاح الجو التابع للنظام السوري استخدم غازَي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس (آذار) 2017؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم تصوّت إلا روسيا وإيران والصين ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها)، ويتّهم القرار النظام السوري بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

قضى القرار برفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لكافة الدول الأعضاء في نوفمبر المقبل مع توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتّخاذها... في حال لم يعالج الأمر.

وأُقر المقترح بـ29 صوتًا، بينما رفضته ثلاث دول، وامتنعت تسع عن التصويت.

وتوصل أول تقرير يصدر عن فريق التحقيق الجديد التابع للمنظمة، إلى أن مقاتلتين سوريتين ألقتا قنابل تحتوي على غاز الأعصاب سارين على اللطامنة، وأن مروحية ألقت برميلًا متفجرًا مليئًا بالكلور على البلدة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
06:11 PM

"الأسلحة الكيميائية" تصوت لمعاقبة النظام السوري على استخدام غاز الأعصاب

بأغلبية 29 دولة ومعارضة 3 وامتناع 9

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,019

صوّتت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم (الخميس)، لصالح التحرك بناء على تحقيق حمّل لأول مرّة النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب.

وتوصل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن سلاح الجو التابع للنظام السوري استخدم غازَي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس (آذار) 2017؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم تصوّت إلا روسيا وإيران والصين ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها)، ويتّهم القرار النظام السوري بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

قضى القرار برفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لكافة الدول الأعضاء في نوفمبر المقبل مع توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتّخاذها... في حال لم يعالج الأمر.

وأُقر المقترح بـ29 صوتًا، بينما رفضته ثلاث دول، وامتنعت تسع عن التصويت.

وتوصل أول تقرير يصدر عن فريق التحقيق الجديد التابع للمنظمة، إلى أن مقاتلتين سوريتين ألقتا قنابل تحتوي على غاز الأعصاب سارين على اللطامنة، وأن مروحية ألقت برميلًا متفجرًا مليئًا بالكلور على البلدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,953
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,696
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,917

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة