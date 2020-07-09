"الأسلحة الكيميائية" تصوت لمعاقبة النظام السوري على استخدام غاز الأعصاب

بأغلبية 29 دولة ومعارضة 3 وامتناع 9

صوّتت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم (الخميس)، لصالح التحرك بناء على تحقيق حمّل لأول مرّة النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب.

وتوصل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن سلاح الجو التابع للنظام السوري استخدم غازَي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس (آذار) 2017؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم تصوّت إلا روسيا وإيران والصين ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها)، ويتّهم القرار النظام السوري بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

قضى القرار برفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لكافة الدول الأعضاء في نوفمبر المقبل مع توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتّخاذها... في حال لم يعالج الأمر.

وأُقر المقترح بـ29 صوتًا، بينما رفضته ثلاث دول، وامتنعت تسع عن التصويت.

وتوصل أول تقرير يصدر عن فريق التحقيق الجديد التابع للمنظمة، إلى أن مقاتلتين سوريتين ألقتا قنابل تحتوي على غاز الأعصاب سارين على اللطامنة، وأن مروحية ألقت برميلًا متفجرًا مليئًا بالكلور على البلدة.