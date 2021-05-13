مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر

ثمَّن في حديثه لـ"سبق" مواقف المملكة وجهودها في خدمة الإسلام

هنأ مفتي هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الشيخ محمد أرشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - والشعب السعودي بحلول عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ، سائلاً الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها وأن يصرف عنها وباء كورونا.

وقال لـ"سبق ": تحل مناسبة العيد السعيد ونستذكر نحن في هونج كونج أشقاءنا في بلد الإسلام ومنبع الرسالة المملكة، ونثمن مواقف قيادتها الدائمة في خدمة الإسلام ونصرة قضايا المسلمين، ومد يد العون والمساعدة لهم في كل ما يحتاجون له دون انتظار جزاء أو شكور من أحد بل تعمل السعودية لأجل الأخوة والعقيدة الإسلامية.

وأضاف " أرشد" أن المسلمين في هونج كونج ينظرون للمملكة وقيادتها منظار القدوة والأسوة بالخير، ولقد صام الجميع مع المملكة واليوم يقضون أول أيام العيد مع المملكة وقلوبهم تشتاق لزيارة بلاد الحرمين الشريفين ورؤية المشاعر المقدسة.

وأشاد مفتي هونج كونج بجهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا والتي حافظت على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أنها جهود مقدرة من جميع المسلمين في العالم.

ونوه الشيخ محمد أرشد في ختام حديثه ببرامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة طيلة شهر رمضان في 24 دولة حول العالم، والتي لامست حاجة المسلمين في الشهر الكريم وجاءت امتداداً ليد العطاء السعودية التي تمتد رغم الجائحة العالمية ابتغاء ما عند الله.