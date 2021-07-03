النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عسيري": "فلك وفضاء" جامعة المؤسس يصدر تقويماً لأبرز الأحداث الفلكية في يوليو

بينها وصول عطارد لاستطالته القصوى.. ووقوع الأرض في أبعد نقطة حول الشمس

أصدر قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز تقويماً لأبرز الأحداث الفلكية لشهر يوليو 2021م.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بالجامعة الدكتور حسن محمد عسيري إن من بين هذه الأحداث وصول كوكب عطارد إلى استطالته القصوى الغربية، حيث يقع الكوكب في أعلى نقطة له فوق الأفق، ويكون مرئياً في جهة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة، وتعد الاستطالة القصوى فرصة مناسبة ووقتًا ملائمًا لرصد الكوكب.

وأضاف: "تقع الأرض في الأوج وهي أبعد نقطة في مدار الأرض حول الشمس حيث تدور الأرض حول الشمس في مدار بيضاوي الشكل تقع الشمس في إحدى بؤرتيه. في حين تسمى النقطة الأقرب من الشمس بالحضيض. ومن جهة ثانية وفي نفس الشهر يقع كوكب المريخ في الأوج بينما يقع كوكب عطارد في الحضيض".

وأشار "عسيري" بأن التقويم يتضمن عدداً من الاقترانات بين القمر من جهة وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل كل على حدة من جهة أخرى، مضيفًا أن الاقتران يحدث بين جرمين سماويين قريبين من بعضهما البعض ظاهرياً عندما يقعان على نفس خط الطول السماوي".

واشتمل التقويم على اقتران مميز بين كوكبي الزهرة والمريخ، حيث تصل المسافة الزاوية بينهما إلى نصف الدرجة، ويمكن رؤية ظاهرة الاقتران بالعين المجردة، بينما يمكن عن طريق التلسكوب رصد الكوكبين في نفس مجال الرؤية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عسيري": "فلك وفضاء" جامعة المؤسس يصدر تقويماً لأبرز الأحداث الفلكية في يوليو
سبق

أصدر قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز تقويماً لأبرز الأحداث الفلكية لشهر يوليو 2021م.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بالجامعة الدكتور حسن محمد عسيري إن من بين هذه الأحداث وصول كوكب عطارد إلى استطالته القصوى الغربية، حيث يقع الكوكب في أعلى نقطة له فوق الأفق، ويكون مرئياً في جهة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة، وتعد الاستطالة القصوى فرصة مناسبة ووقتًا ملائمًا لرصد الكوكب.

وأضاف: "تقع الأرض في الأوج وهي أبعد نقطة في مدار الأرض حول الشمس حيث تدور الأرض حول الشمس في مدار بيضاوي الشكل تقع الشمس في إحدى بؤرتيه. في حين تسمى النقطة الأقرب من الشمس بالحضيض. ومن جهة ثانية وفي نفس الشهر يقع كوكب المريخ في الأوج بينما يقع كوكب عطارد في الحضيض".

وأشار "عسيري" بأن التقويم يتضمن عدداً من الاقترانات بين القمر من جهة وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل كل على حدة من جهة أخرى، مضيفًا أن الاقتران يحدث بين جرمين سماويين قريبين من بعضهما البعض ظاهرياً عندما يقعان على نفس خط الطول السماوي".

واشتمل التقويم على اقتران مميز بين كوكبي الزهرة والمريخ، حيث تصل المسافة الزاوية بينهما إلى نصف الدرجة، ويمكن رؤية ظاهرة الاقتران بالعين المجردة، بينما يمكن عن طريق التلسكوب رصد الكوكبين في نفس مجال الرؤية.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
07:08 PM

"عسيري": "فلك وفضاء" جامعة المؤسس يصدر تقويماً لأبرز الأحداث الفلكية في يوليو

بينها وصول عطارد لاستطالته القصوى.. ووقوع الأرض في أبعد نقطة حول الشمس

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,179

أصدر قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز تقويماً لأبرز الأحداث الفلكية لشهر يوليو 2021م.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بالجامعة الدكتور حسن محمد عسيري إن من بين هذه الأحداث وصول كوكب عطارد إلى استطالته القصوى الغربية، حيث يقع الكوكب في أعلى نقطة له فوق الأفق، ويكون مرئياً في جهة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة، وتعد الاستطالة القصوى فرصة مناسبة ووقتًا ملائمًا لرصد الكوكب.

وأضاف: "تقع الأرض في الأوج وهي أبعد نقطة في مدار الأرض حول الشمس حيث تدور الأرض حول الشمس في مدار بيضاوي الشكل تقع الشمس في إحدى بؤرتيه. في حين تسمى النقطة الأقرب من الشمس بالحضيض. ومن جهة ثانية وفي نفس الشهر يقع كوكب المريخ في الأوج بينما يقع كوكب عطارد في الحضيض".

وأشار "عسيري" بأن التقويم يتضمن عدداً من الاقترانات بين القمر من جهة وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل كل على حدة من جهة أخرى، مضيفًا أن الاقتران يحدث بين جرمين سماويين قريبين من بعضهما البعض ظاهرياً عندما يقعان على نفس خط الطول السماوي".

واشتمل التقويم على اقتران مميز بين كوكبي الزهرة والمريخ، حيث تصل المسافة الزاوية بينهما إلى نصف الدرجة، ويمكن رؤية ظاهرة الاقتران بالعين المجردة، بينما يمكن عن طريق التلسكوب رصد الكوكبين في نفس مجال الرؤية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,925
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,314
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,143

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة