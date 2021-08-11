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أول أيام العام الهجري الجديد يشهد مولد 32 طفلاً وطفلة بالطائف

19 طفلاً و13 طفلة بينهم مولود غير سعودي و75 % من الولادات طبيعية

شهد أول أيام العام الهجري الجديد 32 مولوداً ومولودة في الطائف.

وكشفت سجلات مستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل، عن قدوم هذا العدد إلى الحياة، مع تفوق ذكوري في عدد المواليد، وبلغ عدد الذكور 19 مقابل 13 أنثى.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن حالات الولادة الطبيعية سجّلت 75 % والبقية قيصرية، لافتاً إلى أن جميع المواليد في صحة وسلامة، وبينهم طفل غير سعودي.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى النساء والولادة بالطائف يعد من المستشفيات الحديثة والمتطورة، ويتسع لـ 300 سرير، بينها حضانة وعناية مركزة للأطفال، كما جُهز بأحدث التجهيزات الطبية واللوجستية ويضم كوادر بشرية مؤهلة في مختلف التخصصات.

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أول أيام العام الهجري الجديد يشهد مولد 32 طفلاً وطفلة بالطائف
سبق

شهد أول أيام العام الهجري الجديد 32 مولوداً ومولودة في الطائف.

وكشفت سجلات مستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل، عن قدوم هذا العدد إلى الحياة، مع تفوق ذكوري في عدد المواليد، وبلغ عدد الذكور 19 مقابل 13 أنثى.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن حالات الولادة الطبيعية سجّلت 75 % والبقية قيصرية، لافتاً إلى أن جميع المواليد في صحة وسلامة، وبينهم طفل غير سعودي.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى النساء والولادة بالطائف يعد من المستشفيات الحديثة والمتطورة، ويتسع لـ 300 سرير، بينها حضانة وعناية مركزة للأطفال، كما جُهز بأحدث التجهيزات الطبية واللوجستية ويضم كوادر بشرية مؤهلة في مختلف التخصصات.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
01:22 PM

أول أيام العام الهجري الجديد يشهد مولد 32 طفلاً وطفلة بالطائف

19 طفلاً و13 طفلة بينهم مولود غير سعودي و75 % من الولادات طبيعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شهد أول أيام العام الهجري الجديد 32 مولوداً ومولودة في الطائف.

وكشفت سجلات مستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل، عن قدوم هذا العدد إلى الحياة، مع تفوق ذكوري في عدد المواليد، وبلغ عدد الذكور 19 مقابل 13 أنثى.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن حالات الولادة الطبيعية سجّلت 75 % والبقية قيصرية، لافتاً إلى أن جميع المواليد في صحة وسلامة، وبينهم طفل غير سعودي.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى النساء والولادة بالطائف يعد من المستشفيات الحديثة والمتطورة، ويتسع لـ 300 سرير، بينها حضانة وعناية مركزة للأطفال، كما جُهز بأحدث التجهيزات الطبية واللوجستية ويضم كوادر بشرية مؤهلة في مختلف التخصصات.

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