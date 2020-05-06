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تعرّف لماذا سمي حي "الغزة" بمكة بهذا الاسم.. باحث تاريخي يجيب

تقع بالقرب من المسجد الحرام وتعود للعام الثامن للهجرة من فتح المدينة

يقع حي الغزة بالقرب من المسجد الحرام ناحية الصفا، لكن لماذا اكتسب هذا الاسم؟

يقول مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فواز الدهاس، لـ"سبق": هذه الغزة الواقعة بالقرب من المسجد الحرام سميت بهذا الاسم نسبة إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزّ رايته عام الثامن للهجرة في فتح مكة.

وأضاف: قدم الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى عسكر عند بئر طوى وبات ليلته واغتسل منها، ثم وزع الجيش إلى ثلاثة أقسام؛ حيث كانت مكة لها ثلاثة مداخل فقط: فرقة اتجهت من ناحية كدي جنوب مكة بقيادة خالد بن الوليد، والثانية عن طريق كدا "الحجون" بقيادة الزبير بن العوام، فيما الفرقة الأخرى بقيادة الرسول ودخلت عن طريق ثنية أذاخر.

وتابع "الدهاس" قائلاً: عندما دخل النبي من ثنية أذاخر قابل الصحابة "رضي الله عنهم"، وأخبروه أن مكة خالية من أهلها، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى غزّ رأيته في هذه المنطقة عند مسجد عُرف بمسجد الراية، وعند بئر جبير بن مُطعم، ولهذا سُمي المكان بالغزة حتى وقتنا الحالي.

حي الغزة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف لماذا سمي حي "الغزة" بمكة بهذا الاسم.. باحث تاريخي يجيب
سبق

يقع حي الغزة بالقرب من المسجد الحرام ناحية الصفا، لكن لماذا اكتسب هذا الاسم؟

يقول مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فواز الدهاس، لـ"سبق": هذه الغزة الواقعة بالقرب من المسجد الحرام سميت بهذا الاسم نسبة إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزّ رايته عام الثامن للهجرة في فتح مكة.

وأضاف: قدم الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى عسكر عند بئر طوى وبات ليلته واغتسل منها، ثم وزع الجيش إلى ثلاثة أقسام؛ حيث كانت مكة لها ثلاثة مداخل فقط: فرقة اتجهت من ناحية كدي جنوب مكة بقيادة خالد بن الوليد، والثانية عن طريق كدا "الحجون" بقيادة الزبير بن العوام، فيما الفرقة الأخرى بقيادة الرسول ودخلت عن طريق ثنية أذاخر.

وتابع "الدهاس" قائلاً: عندما دخل النبي من ثنية أذاخر قابل الصحابة "رضي الله عنهم"، وأخبروه أن مكة خالية من أهلها، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى غزّ رأيته في هذه المنطقة عند مسجد عُرف بمسجد الراية، وعند بئر جبير بن مُطعم، ولهذا سُمي المكان بالغزة حتى وقتنا الحالي.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
06:55 PM

تعرّف لماذا سمي حي "الغزة" بمكة بهذا الاسم.. باحث تاريخي يجيب

تقع بالقرب من المسجد الحرام وتعود للعام الثامن للهجرة من فتح المدينة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,883

يقع حي الغزة بالقرب من المسجد الحرام ناحية الصفا، لكن لماذا اكتسب هذا الاسم؟

يقول مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فواز الدهاس، لـ"سبق": هذه الغزة الواقعة بالقرب من المسجد الحرام سميت بهذا الاسم نسبة إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزّ رايته عام الثامن للهجرة في فتح مكة.

وأضاف: قدم الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى عسكر عند بئر طوى وبات ليلته واغتسل منها، ثم وزع الجيش إلى ثلاثة أقسام؛ حيث كانت مكة لها ثلاثة مداخل فقط: فرقة اتجهت من ناحية كدي جنوب مكة بقيادة خالد بن الوليد، والثانية عن طريق كدا "الحجون" بقيادة الزبير بن العوام، فيما الفرقة الأخرى بقيادة الرسول ودخلت عن طريق ثنية أذاخر.

وتابع "الدهاس" قائلاً: عندما دخل النبي من ثنية أذاخر قابل الصحابة "رضي الله عنهم"، وأخبروه أن مكة خالية من أهلها، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى غزّ رأيته في هذه المنطقة عند مسجد عُرف بمسجد الراية، وعند بئر جبير بن مُطعم، ولهذا سُمي المكان بالغزة حتى وقتنا الحالي.

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