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"شرطة الرياض": تغريم 200 مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات

كل منهم دفع مبلغ 1000 ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (200) مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الرياض": تغريم 200 مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (200) مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
08:17 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
12:15 AM

"شرطة الرياض": تغريم 200 مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات

كل منهم دفع مبلغ 1000 ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
3,712

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (200) مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

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