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قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

وزير خارجية البحرين: استهداف الحوثي مطار أبها تصعيد خطير تم بسلاح إيراني

قال: المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي ودعم طهران له

أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني.

وقال عبر حسابه في "تويتر": استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي، هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني، وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.

وأضاف: المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوفر له.

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وزير خارجية البحرين: استهداف الحوثي مطار أبها تصعيد خطير تم بسلاح إيراني
سبق

أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني.

وقال عبر حسابه في "تويتر": استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي، هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني، وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.

وأضاف: المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوفر له.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
12:54 PM

وزير خارجية البحرين: استهداف الحوثي مطار أبها تصعيد خطير تم بسلاح إيراني

قال: المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي ودعم طهران له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,557

أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني.

وقال عبر حسابه في "تويتر": استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي، هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني، وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.

وأضاف: المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوفر له.

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