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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة

الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في إجمالي عدد الإصابات تليها الهند

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 35.7 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 35 مليونًا و733 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 25 مليونًا؛ فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و48 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب إفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة
سبق

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 35.7 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 35 مليونًا و733 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 25 مليونًا؛ فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و48 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب إفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
09:54 AM

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 35.7 مليون إصابة

الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في إجمالي عدد الإصابات تليها الهند

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 35.7 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 35 مليونًا و733 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 25 مليونًا؛ فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و48 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب إفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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