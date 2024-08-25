النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تكريم 40 فائزًا بجائزة طلان للتميز بالداير .. الثلاثاء المقبل

"المالكي": عدد المرشحين تجاوز أكثر من 150 مواطنًا

اعتمدت أمانة جائزة طلان للتميز بمحافظة الداير ، أكثر من 40 فائزًا بالجائزة حسب ضوابط ومعايير الجائزة المعتمدة في نسختها الرابعة لهذا العام 1440 هـ، والذين سيتم تكريمهم في حفل الجائزة المرتقب يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 / 12 في تمام الساعة السادسة مساءً، والذي سيرعاه محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة وذلك في "استراحة السلام" بالمحنية.

صرح أمين الجائزة عيسى المالكي بأن موقع الجائزة شهد إقبالاً كبيرًا خلال فترة التقديم منذ لحظة إعلان فتح باب الترشح للجائزة بتاريخ 20-10 للنسخة الرابعة لعام 1440هـ والتي أطلقت ولأول مرة خدمة التقديم والترشح من خلال موقع الجائزة الإلكتروني الذي يشتمل على الشروط والتعليمات والمجالات والفروع واستمارات التسجيل والأدلة التفسيرية وأرشيف عن نسخ الجائزة السابقة.

وأوضح أمين الجائزة أن المتقدمين عبر موقع الجائزة تجاوز 150 مرشحًا، وبعد انتهاء فترة التسجيل قامت لجنة التحكيم بفرز الأسماء والعودة إلى ملفات الترشيح وفق شروط الجائزة ومعايير كل فرع، وتم الاعتذار بإرسال برسالة إلكترونية على إيميل المتقدم الذي لم تنطبق عليه موضحًا فيها المعايير والمسوغات غير المتحققة للحصول على الجائزة، متمنين للجميع التميز والتوفيق مستقبلاً والاحتفاء بكم في النسخ القادمة.

وثمّن أمين الجائزة موافقة محافظ الداير رعاية الحفل، لافتًا إلى نظر حرص سعادته على أهمية تشجيع التفوق والتميز وتكريم ومكافأة المتميزين، إسهامًا في بناء الوطن وتنمية أبنائه الذين هم أساسه ومستقبله، داعمًا ومساهمًا بذلك التميز، ومكرمًا للمتميزين.. مما سيكون له الأثر البالغ على نفوس أبنائنا وبناتنا المكرمين، وعلى القائمين على هذه الجائزة.

وأكد "المالكي" أن المتميز والمبدع يحظى بمكانة خاصة في رؤية المملكة 2030، مرجعًا ذلك إلى ما يجده شباب الوطن من اهتمام كبير، ودعم متواصل من قِبل القيادة الرشيدة، ممثلة بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين حفظهم الله جميعًا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تكريم 40 فائزًا بجائزة طلان للتميز بالداير .. الثلاثاء المقبل
سبق

اعتمدت أمانة جائزة طلان للتميز بمحافظة الداير ، أكثر من 40 فائزًا بالجائزة حسب ضوابط ومعايير الجائزة المعتمدة في نسختها الرابعة لهذا العام 1440 هـ، والذين سيتم تكريمهم في حفل الجائزة المرتقب يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 / 12 في تمام الساعة السادسة مساءً، والذي سيرعاه محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة وذلك في "استراحة السلام" بالمحنية.

صرح أمين الجائزة عيسى المالكي بأن موقع الجائزة شهد إقبالاً كبيرًا خلال فترة التقديم منذ لحظة إعلان فتح باب الترشح للجائزة بتاريخ 20-10 للنسخة الرابعة لعام 1440هـ والتي أطلقت ولأول مرة خدمة التقديم والترشح من خلال موقع الجائزة الإلكتروني الذي يشتمل على الشروط والتعليمات والمجالات والفروع واستمارات التسجيل والأدلة التفسيرية وأرشيف عن نسخ الجائزة السابقة.

وأوضح أمين الجائزة أن المتقدمين عبر موقع الجائزة تجاوز 150 مرشحًا، وبعد انتهاء فترة التسجيل قامت لجنة التحكيم بفرز الأسماء والعودة إلى ملفات الترشيح وفق شروط الجائزة ومعايير كل فرع، وتم الاعتذار بإرسال برسالة إلكترونية على إيميل المتقدم الذي لم تنطبق عليه موضحًا فيها المعايير والمسوغات غير المتحققة للحصول على الجائزة، متمنين للجميع التميز والتوفيق مستقبلاً والاحتفاء بكم في النسخ القادمة.

وثمّن أمين الجائزة موافقة محافظ الداير رعاية الحفل، لافتًا إلى نظر حرص سعادته على أهمية تشجيع التفوق والتميز وتكريم ومكافأة المتميزين، إسهامًا في بناء الوطن وتنمية أبنائه الذين هم أساسه ومستقبله، داعمًا ومساهمًا بذلك التميز، ومكرمًا للمتميزين.. مما سيكون له الأثر البالغ على نفوس أبنائنا وبناتنا المكرمين، وعلى القائمين على هذه الجائزة.

وأكد "المالكي" أن المتميز والمبدع يحظى بمكانة خاصة في رؤية المملكة 2030، مرجعًا ذلك إلى ما يجده شباب الوطن من اهتمام كبير، ودعم متواصل من قِبل القيادة الرشيدة، ممثلة بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين حفظهم الله جميعًا.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
12:28 AM

تكريم 40 فائزًا بجائزة طلان للتميز بالداير .. الثلاثاء المقبل

"المالكي": عدد المرشحين تجاوز أكثر من 150 مواطنًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
55

اعتمدت أمانة جائزة طلان للتميز بمحافظة الداير ، أكثر من 40 فائزًا بالجائزة حسب ضوابط ومعايير الجائزة المعتمدة في نسختها الرابعة لهذا العام 1440 هـ، والذين سيتم تكريمهم في حفل الجائزة المرتقب يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 / 12 في تمام الساعة السادسة مساءً، والذي سيرعاه محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة وذلك في "استراحة السلام" بالمحنية.

صرح أمين الجائزة عيسى المالكي بأن موقع الجائزة شهد إقبالاً كبيرًا خلال فترة التقديم منذ لحظة إعلان فتح باب الترشح للجائزة بتاريخ 20-10 للنسخة الرابعة لعام 1440هـ والتي أطلقت ولأول مرة خدمة التقديم والترشح من خلال موقع الجائزة الإلكتروني الذي يشتمل على الشروط والتعليمات والمجالات والفروع واستمارات التسجيل والأدلة التفسيرية وأرشيف عن نسخ الجائزة السابقة.

وأوضح أمين الجائزة أن المتقدمين عبر موقع الجائزة تجاوز 150 مرشحًا، وبعد انتهاء فترة التسجيل قامت لجنة التحكيم بفرز الأسماء والعودة إلى ملفات الترشيح وفق شروط الجائزة ومعايير كل فرع، وتم الاعتذار بإرسال برسالة إلكترونية على إيميل المتقدم الذي لم تنطبق عليه موضحًا فيها المعايير والمسوغات غير المتحققة للحصول على الجائزة، متمنين للجميع التميز والتوفيق مستقبلاً والاحتفاء بكم في النسخ القادمة.

وثمّن أمين الجائزة موافقة محافظ الداير رعاية الحفل، لافتًا إلى نظر حرص سعادته على أهمية تشجيع التفوق والتميز وتكريم ومكافأة المتميزين، إسهامًا في بناء الوطن وتنمية أبنائه الذين هم أساسه ومستقبله، داعمًا ومساهمًا بذلك التميز، ومكرمًا للمتميزين.. مما سيكون له الأثر البالغ على نفوس أبنائنا وبناتنا المكرمين، وعلى القائمين على هذه الجائزة.

وأكد "المالكي" أن المتميز والمبدع يحظى بمكانة خاصة في رؤية المملكة 2030، مرجعًا ذلك إلى ما يجده شباب الوطن من اهتمام كبير، ودعم متواصل من قِبل القيادة الرشيدة، ممثلة بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين حفظهم الله جميعًا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,332
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,056
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,026
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,252

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة