"عبدالملك": لن يستقيم أي حل سياسي ما لم تُقطع يد إيران ودعمها للانقلابيين

بحث مع مسؤولة بريطانية جهود إحلال السلام باليمن والتنسيق في مكافحة الإرهاب

بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك أمس الأربعاء مع مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق جهود إحلال السلام في بلاده.

وفي التفاصيل، تناول اللقاء الجهود الأممية والدولية المبذولة لإحلال السلام، واستمرار ميليشيا الحوثي في عرقلة هذه الجهود، بما في ذلك رفض تنفيذ اتفاق استوكهولم، والتصعيد العسكري الأخير في جبهات عدة، ونهب وسرقة المساعدات الإغاثية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية.

وبحث الجانبان ملف مكافحة الإرهاب، والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الجانب، إضافة إلى استمرار النظام الإيراني في دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتزويدها بالأسلحة والصواريخ الباليستية لاستهداف أمن المنطقة والخليج، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وجدَّد المسؤول اليمني التشديد على أن "أي حل سياسي في اليمن لن يستقيم ما لم تقطع يد إيران وتدخلاتها، وتزويدها الانقلابيين بالأسلحة والدعم لإطالة أمد الحرب، واستخدامها لتمرير أجندتها، وابتزاز العالم والمجتمع الدولي في ملفات أخرى".