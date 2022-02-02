"السيف" مديراً عاماً للتدريب التقني والمهني بالجوف

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بتكليف المهندس يوسف بن مسلم السيف الشراري، مديراً عاماً للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف.

من جانبه، رفع المهندس "السيف" شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على هذه الثقة، واعتبارها دافعاً له لبذل مزيد من العطاء ومواصلة الجهد في خدمة الدين، ثم المليك والوطن، سائلاً الله التوفيق في كل ما يخدم وطننا الغالي.