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"بن سعيد" يهنىء "آل الشيخ" على تصدر "الشؤون الإسلامية" تقرير قياس تفاعل الأجهزة الحكومية إعلاميًا

أكد على أهمية امتداد العمل التشاركي بين الأجهزة في برنامج "GRID"

تلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، برقية تهنئة وشكر من وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، على التفاعل المميز والنجاح الكبير الذي حققته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع البرنامج الإعلامي الموحد (GRID) طوال الأشهر الستة الأولى من عام 2021م، منوهاً بتصدر الإسلامية بنسبة 100%، في تقرير قياس تفاعل الأجهزة الحكومية.

وأكد الدكتور عصام بن سعيد على أهمية امتداد العمل الإعلامي التشاركي بين الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد(GRID)؛ والذي يعتبر أحد مبادرات مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، حيث يجمع ممثلي إدارات الإعلام والاتصال في الأجهزة الحكومية، بهدف العمل على رفع كفاءة الأداء الإعلامي لتلك الأجهزة، وتوحيد رسالتها الإعلامية، مما يساهم في تقديم خدمات إعلامية لإبراز الجهود، وذلك من خلال أنسنة أعمالها إعلامياً، وعكس قصص نجاحها.

وبين الدكتور "بن سعيد" أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أبدت تفاعلاً نشطاً مع البرنامج الإعلامي الموحد (GRID)، وحافظت طوال الأشهر الستة الأولى من عام 2021م، على مشاركة أنشطتها الإعلامية مع البرنامج بشكل مستمر، والذي على أساسه تصدر بنسبة 100%، في تقرير قياس تفاعل الأجهزة الحكومية مع البرنامج، الذي أُصدر للنصف الأول من عام 2021م.

واختتم وزير الإعلام بالنيابة برقيته بتقديم التهنئة لوزير الشؤون الإسلامية على الجهود الكبيرة التي قدمتها الوزارة إعلامياً لتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤملاً استمرار العمل مع وزارة الإعلام بهذه الروح المتألقة، لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد حققت نجاحات متواصلة في العمل الإعلامي الموحد مع مركز التواصل الحكومي في مناسبات سابقة، وتشهد نقلة نوعية في إبراز رسالتها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بجهود ذاتية وبدعم ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في ضوء رسالتها وأهدافها العامة.

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"بن سعيد" يهنىء "آل الشيخ" على تصدر "الشؤون الإسلامية" تقرير قياس تفاعل الأجهزة الحكومية إعلاميًا
سبق

تلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، برقية تهنئة وشكر من وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، على التفاعل المميز والنجاح الكبير الذي حققته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع البرنامج الإعلامي الموحد (GRID) طوال الأشهر الستة الأولى من عام 2021م، منوهاً بتصدر الإسلامية بنسبة 100%، في تقرير قياس تفاعل الأجهزة الحكومية.

وأكد الدكتور عصام بن سعيد على أهمية امتداد العمل الإعلامي التشاركي بين الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد(GRID)؛ والذي يعتبر أحد مبادرات مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، حيث يجمع ممثلي إدارات الإعلام والاتصال في الأجهزة الحكومية، بهدف العمل على رفع كفاءة الأداء الإعلامي لتلك الأجهزة، وتوحيد رسالتها الإعلامية، مما يساهم في تقديم خدمات إعلامية لإبراز الجهود، وذلك من خلال أنسنة أعمالها إعلامياً، وعكس قصص نجاحها.

وبين الدكتور "بن سعيد" أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أبدت تفاعلاً نشطاً مع البرنامج الإعلامي الموحد (GRID)، وحافظت طوال الأشهر الستة الأولى من عام 2021م، على مشاركة أنشطتها الإعلامية مع البرنامج بشكل مستمر، والذي على أساسه تصدر بنسبة 100%، في تقرير قياس تفاعل الأجهزة الحكومية مع البرنامج، الذي أُصدر للنصف الأول من عام 2021م.

واختتم وزير الإعلام بالنيابة برقيته بتقديم التهنئة لوزير الشؤون الإسلامية على الجهود الكبيرة التي قدمتها الوزارة إعلامياً لتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤملاً استمرار العمل مع وزارة الإعلام بهذه الروح المتألقة، لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد حققت نجاحات متواصلة في العمل الإعلامي الموحد مع مركز التواصل الحكومي في مناسبات سابقة، وتشهد نقلة نوعية في إبراز رسالتها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بجهود ذاتية وبدعم ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في ضوء رسالتها وأهدافها العامة.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
02:42 PM

"بن سعيد" يهنىء "آل الشيخ" على تصدر "الشؤون الإسلامية" تقرير قياس تفاعل الأجهزة الحكومية إعلاميًا

أكد على أهمية امتداد العمل التشاركي بين الأجهزة في برنامج "GRID"

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عبدالله العنزي - الرياض
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تلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، برقية تهنئة وشكر من وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، على التفاعل المميز والنجاح الكبير الذي حققته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع البرنامج الإعلامي الموحد (GRID) طوال الأشهر الستة الأولى من عام 2021م، منوهاً بتصدر الإسلامية بنسبة 100%، في تقرير قياس تفاعل الأجهزة الحكومية.

وأكد الدكتور عصام بن سعيد على أهمية امتداد العمل الإعلامي التشاركي بين الأجهزة الحكومية في البرنامج الإعلامي الموحد(GRID)؛ والذي يعتبر أحد مبادرات مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، حيث يجمع ممثلي إدارات الإعلام والاتصال في الأجهزة الحكومية، بهدف العمل على رفع كفاءة الأداء الإعلامي لتلك الأجهزة، وتوحيد رسالتها الإعلامية، مما يساهم في تقديم خدمات إعلامية لإبراز الجهود، وذلك من خلال أنسنة أعمالها إعلامياً، وعكس قصص نجاحها.

وبين الدكتور "بن سعيد" أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أبدت تفاعلاً نشطاً مع البرنامج الإعلامي الموحد (GRID)، وحافظت طوال الأشهر الستة الأولى من عام 2021م، على مشاركة أنشطتها الإعلامية مع البرنامج بشكل مستمر، والذي على أساسه تصدر بنسبة 100%، في تقرير قياس تفاعل الأجهزة الحكومية مع البرنامج، الذي أُصدر للنصف الأول من عام 2021م.

واختتم وزير الإعلام بالنيابة برقيته بتقديم التهنئة لوزير الشؤون الإسلامية على الجهود الكبيرة التي قدمتها الوزارة إعلامياً لتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤملاً استمرار العمل مع وزارة الإعلام بهذه الروح المتألقة، لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد حققت نجاحات متواصلة في العمل الإعلامي الموحد مع مركز التواصل الحكومي في مناسبات سابقة، وتشهد نقلة نوعية في إبراز رسالتها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بجهود ذاتية وبدعم ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في ضوء رسالتها وأهدافها العامة.

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