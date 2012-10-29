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"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية على جازان

الحالة تشمل عدة محافظات حتى الـ7 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة).

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية على جازان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة).

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
12:44 PM

"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية على جازان

الحالة تشمل عدة محافظات حتى الـ7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة).

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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