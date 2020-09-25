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في افتتاح بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو.. فريق المصمك يكسب طويق ويتصدر

تقام منافسات البطولة تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90

انطلقت مساء أمس بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية.

وفي مباراة الافتتاح تغلّب فريق المصمك للبولو على نظيره فريق طويق بنتيجة 7 / 1.

وتصدر فريق المصمك الذي مثّله عبد الرحمن بن فيصل وهاشم العلوي وفيصل أبو نيان، ترتيب الفرق بنقطتين.

وتقام منافسات البطولة تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90، وتعدّ باكورة بطولات الاتحاد في الموسم الجديد.

وستختتم غدًا منافسات الدور التمهيدي بمواجهة تجمع طويق والعوجا التي على ضوئها سيتحدّد طرفا المباراة النهائية للبطولة.

وتُقام مباريات البطولة بدون أيّ حضور جماهيري وفقًا لإجراءات الاحترازات الطبية التي تنفذها وزارة الرياضة.

الاتحاد السعودي للبولو اليوم الوطني وزارة الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو.. فريق المصمك يكسب طويق ويتصدر
سبق

انطلقت مساء أمس بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية.

وفي مباراة الافتتاح تغلّب فريق المصمك للبولو على نظيره فريق طويق بنتيجة 7 / 1.

وتصدر فريق المصمك الذي مثّله عبد الرحمن بن فيصل وهاشم العلوي وفيصل أبو نيان، ترتيب الفرق بنقطتين.

وتقام منافسات البطولة تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90، وتعدّ باكورة بطولات الاتحاد في الموسم الجديد.

وستختتم غدًا منافسات الدور التمهيدي بمواجهة تجمع طويق والعوجا التي على ضوئها سيتحدّد طرفا المباراة النهائية للبطولة.

وتُقام مباريات البطولة بدون أيّ حضور جماهيري وفقًا لإجراءات الاحترازات الطبية التي تنفذها وزارة الرياضة.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
08:33 PM

في افتتاح بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو.. فريق المصمك يكسب طويق ويتصدر

تقام منافسات البطولة تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت مساء أمس بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية.

وفي مباراة الافتتاح تغلّب فريق المصمك للبولو على نظيره فريق طويق بنتيجة 7 / 1.

وتصدر فريق المصمك الذي مثّله عبد الرحمن بن فيصل وهاشم العلوي وفيصل أبو نيان، ترتيب الفرق بنقطتين.

وتقام منافسات البطولة تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90، وتعدّ باكورة بطولات الاتحاد في الموسم الجديد.

وستختتم غدًا منافسات الدور التمهيدي بمواجهة تجمع طويق والعوجا التي على ضوئها سيتحدّد طرفا المباراة النهائية للبطولة.

وتُقام مباريات البطولة بدون أيّ حضور جماهيري وفقًا لإجراءات الاحترازات الطبية التي تنفذها وزارة الرياضة.

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