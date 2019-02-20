أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (08-01-2022) و (12-01-2022) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 19 /07/ 1443هـ؛ الموافق 20 /02/ 2022م.

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-20 أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (08-01-2022) و (12-01-2022) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 19 /07/ 1443هـ؛ الموافق 20 /02/ 2022م.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443 08:30 AM

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال قالت الشركة: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد





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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (08-01-2022) و (12-01-2022) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 19 /07/ 1443هـ؛ الموافق 20 /02/ 2022م.