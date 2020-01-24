مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في مديرية مجزر بمأرب

بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، مواد إيوائية شملت 50 خيمة و200 بطانية و100 بساط للنازحين جراء الهجمات الحوثية المسلحة في مديرية مجزر بمحافظة مأرب، استفاد منها 50 أسرة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتقديم المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ بمختلف المناطق والمحافظات اليمنية.